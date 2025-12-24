Estas son cinco tradiciones navideñas curiosas que se celebran alrededor del mundo

En muchos países, el árbol de Navidad y la estrella son símbolos característicos de estas fechas festivas

El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, las familias se reúnen, se cantan villancicos, hay cenas, entre otras formas de celebración. Sin embargo, la Navidad se vive de formas muy distintas alrededor del planeta.

Por ejemplo, en muchos países los regalos llegan de la mano de Papá Noel o los Reyes Magos, en otros lugares las celebraciones están marcadas por otros personajes, rituales y costumbres.

Estas son cinco tradiciones navideñas curiosas que muestran la diversidad cultural de la fiesta de Navidad:

1. La Befana en Italia

En Italia, los regalos no llegan el 24 o 25 de diciembre, sino la noche del 5 de enero, cuando aparece la Befana, una bruja buena. La celebración está ligada al Día de la Epifanía, el 6 de enero.

Según la tradición, esta anciana voladora recorre los hogares para dejar dulces y obsequios en los calcetines de los niños que se portaron bien, mientras que a los traviesos les deja carbón.

La bruja Befana es una tradición en Italia. Referencial Internet

2. Krampus, en Europa Central

En países como Austria y Alemania, la Navidad también tiene un rostro aterrador. Krampus, una figura demoníaca, acompaña a San Nicolás y se encarga de castigar a los niños que se han portado mal.

En la actualidad, esta leyenda se mantiene viva con desfiles conocidos como Krampuslauf, donde personas disfrazadas recorren las calles en un espectáculo que mezcla miedo y diversión.

Desfile de personas disfrazadas de Krampus Internet referencial

3. Los Yule Lads de Islandia

En Islandia, los protagonistas son los Yule Lads. Se trata de trece hermanos con aspecto de trolls que visitan a los niños durante las 13 noches previas a la Navidad.

Cada noche, los pequeños colocan un zapato en la ventana esperando encontrar un regalo al amanecer. Sin embargo, si se han portado mal, recibirán una papa podrida.

Los Yule Lads son una tradición navideña. Internet referencial

4. El tronco de Navidad en Cataluña

En Cataluña, España, la Navidad tiene como símbolo al Tió de Nadal o tronco de árbol navideño. La tradición consiste en decorarlo con un rostro sonriente y rellenarlo con dulces.

La noche del 24 de diciembre, en Nochebuena, los niños lo golpean con palos mientras cantan villancicos para que el tronco expulse dulces y pequeños obsequios.

El tronco de Navidad decorado es una tradición en Cataluña, España. Internet referencial

5. 12 cenas en Polonia

En Polonia, la cena de Nochebuena se conoce como 'Wigilia'. Se sirven 12 platos sin carne y la familia solo puede sentarse a la mesa cuando aparece la primera estrella en el cielo.

Entre las preparaciones más comunes están la sopa de remolacha, los arenques y los tradicionales pierogi (empanaditas de pasta rellenas de queso, puré de papas, carne, huevo, entre otros).