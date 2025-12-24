¿Dónde está Papá Noel?; así puede seguir el recorrido de Santa en vivo

La aplicación de Google permite seguir el recorrido de Santa durante el 25 de diciembre.

A pocas horas de Navidad, la tecnología vuelve a sumarse a la tradición con una propuesta pensada para toda la familia. Google activó una vez más Santa Tracker, la plataforma que permite seguir en tiempo real el viaje de Santa Claus mientras recorre el mundo repartiendo regalos durante la Nochebuena.

El acceso es sencillo: basta con ingresar a santatracker.google.com para visualizar un mapa interactivo que muestra el trayecto del trineo, las ciudades que ya visitó, el punto exacto en el que se encuentra y los destinos que aún le faltan. El sitio también incluye un contador que marca cuánto falta para la llegada oficial de la Navidad en cada región del planeta.

De acuerdo con la plataforma, Santa Claus, con sus renos, arribarán a Ecuador aproximadamente a las 22:30.

La herramienta funciona como un rastreador virtual que se activa cada 24 de diciembre. Según explica Google, el desplazamiento de Santa Claus sigue el avance de los husos horarios, moviéndose aproximadamente uno por hora hacia el oeste. El recorrido comienza en el extremo oriental de Rusia y continúa por Asia, Europa, África y América, hasta completar su trayecto en Hawái, antes de regresar al Polo Norte.

En total, el viaje de Papá Noel se extiende por unas 25 horas, lo que permite a los usuarios estimar el momento en el que el trineo “llega” a cada país. En el caso de Sudamérica, el paso de Santa suele registrarse durante la madrugada del 25 de diciembre, según el avance del rastreo en la plataforma.

Otros contenidos multimedia

Además del seguimiento en vivo, Santa Tracker ofrece contenidos adicionales como juegos interactivos, videos animados y datos sobre tradiciones navideñas de distintos países. Estas opciones están disponibles antes y durante la Nochebuena.