Feria del Libro de Quito será del 30 de septiembre al 4 de octubre
Las autoridades confirmaron la fecha oficial para la realización de la Feria Internacional del Libro de Quito 2026.
La Feria se desarrollará en el Centro de Exposiciones Quito
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
07 abr 2026 - 13:47
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) anunció oficialmente la realización de la Feria Internacional del Libro de Quito 2026.
El evento artístico y cultural se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026, en el Centro de Exposiciones Quito.
La Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo, también organizadores, confirmaron que será de 10:00 a 20:00.
Según las autoridades, se prevé la asistencia de 45.000 visitantes.
Entre las actividades, se realizará la presentación de libros, conferencias, conversatorios, actividades para niños y jóvenes.
Se realizarán mesas de trabajo previas
También se desarrollarán mesas académicas y profesionales del sector cultural.
Las mesas de trabajo serán el miércoles 7 y jueves 8 de abril. En estas sesiones participarán gremios de editores, libreros, correctores, traductores, bibliotecarios y la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
El objetivo es conformar un "Comité de Acompañamiento" que garantice una programación diversa, con enfoque intercultural y territorial.
Compartir