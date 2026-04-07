Feria del Libro de Quito será del 30 de septiembre al 4 de octubre

La Feria se desarrollará en el Centro de Exposiciones Quito

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) anunció oficialmente la realización de la Feria Internacional del Libro de Quito 2026.

El evento artístico y cultural se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026, en el Centro de Exposiciones Quito.

La Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo, también organizadores, confirmaron que será de 10:00 a 20:00.

Según las autoridades, se prevé la asistencia de 45.000 visitantes.

Entre las actividades, se realizará la presentación de libros, conferencias, conversatorios, actividades para niños y jóvenes.

Se realizarán mesas de trabajo previas

También se desarrollarán mesas académicas y profesionales del sector cultural.

Las mesas de trabajo serán el miércoles 7 y jueves 8 de abril. En estas sesiones participarán gremios de editores, libreros, correctores, traductores, bibliotecarios y la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

El objetivo es conformar un "Comité de Acompañamiento" que garantice una programación diversa, con enfoque intercultural y territorial.