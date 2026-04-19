Celebra el Día Internacional del Libro con actividades en Quito

Cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro.

Quito tendrá su propia celebración del Día del Libro, que se conmemora cada 23 de abril para promover la lectura y la defensa de la propiedad intelectual. Fue declarado así por la Unesco en 1995.

Esta fecha también coincide con la muerte de escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega en 1616.

La capital ecuatoriana tendrá varias actividades para los amantes de los libros y las buenas historias. Ene stos encuentros se prevé el encuentro con la comunidad lectora, editoriales y autores.

Rosas y letras, primera edición

La Casa de la Cultura ecuatoriana organiza el encuentro editorial Rosas & Letras, en sus instalaciones del centro - norte de Quito, sobre la avenida 6 de Diciembre y Patria.

El jueves 23 y viernes 24 se llevarán a cabo actividades que permitirán descubrir editoriales, librerías y autores. Todas las actividades son gratuitas.

El evento se llevará a cabo de 10:00 a 19:00 en el Hall de la Casona de la CCE.

IV Feria Independiente del Libro

Este evento se llevará a cabo en el Parque Cumandá, en el centro - sur de Quito. Contará con 17 actividades para todo público, todas son gratuitas.

La programación incluye conferencias magistrales, talleres de formación, presentaciones editoriales y espacios dedicados para los más pequeños del hogar.

La agenda incluye actividades desde el 23 al 25 de abril. Cada día contará con su propia agenda de talleres, conferencias y presentaciones musicales.

Además, varias librerías de la ciudad han ofrecido descuentos, promociones y actividades para los visitantes durante la semana del Día Internacional del Libro.

En la cadena Mr. Books por ejemplo se ha promocionado un concurso para ganar un 'minuto loco' para llevarse todos los libros que pueda tomar en una tote bag.

Por otro lado, la librería Conde Mosca abrió una agenda de actividades que coincide con su aniversario número 10 de funcionamiento en Quito.

Sus actividades son gratuitas y durante todo el mes de abril se ofrecen descuentos especiales.

En la librería Rayuela, en el norte de Quito, se rendirá un homenaje a Jorge Enrique Adoum, el 22 de abril, con un brindis abierto para todo público.

Además, el 25 de abril será la presentación del libro Extasia, de Luis Zúñiga.