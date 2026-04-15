Quito celebrará feria independiente del libro a finales de abril

La feria busca ser un espacio de identidad y pensamiento crítico.

Del jueves 23 al sábado 25 de abril de 2026, Quito celebrará la IV Feria Independiente del Libro Cumandá.

El encuentro será en las Instalaciones del Parque Urbano Cumandá, al centro de la ciudad. De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura en evento contará con 17 actividades.

La programación incluye conferencias magistrales, talleres de formación, presentaciones editoriales y espacios dedicados para niñas y niños.

Conozca la programación destacada

El jueves 23, los asistentes podrán disfrutar de la Conferencia “El pasaje del corazón: Cosmología antigua egipcia”, del taller "Sound write", Composición musical, del taller La Bola, autores del libro “Memoria y sonido”, entre otras.

El viernes 24 habrá: masterclass de magia en la Laguna de cristal, taller "Ilustración para cuentos infantiles", taller de poesía en el Laboratorio de letras y más.

Finalmente el sábado 25, los más pequeños podrán entretenerse con un cuentacuentos, presentaciones artísticas, masterclass de pintura y poesía, entre otras actividades para toda la familia.

Para conocer la agenda completa y horarios, ingrese a: cultura.quito.gob.ec