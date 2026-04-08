Ecuador busca alianzas para garantizar libros en feria de Quito ante aranceles a Colombia

Ecuador busca nuevas alianzas con países como Perú, Chile y Argentina para facilitar la importación de libros de cara a la Feria Internacional del Libro de Quito 2026.

La medida responde al impacto de los aranceles del 50% aplicados en medio de la actual disputa comercial con Colombia, principal proveedor de textos para librerías ecuatorianas.

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, explicó que estas gestiones forman parte de un trabajo sostenido durante al menos dos años. Como resultado de estas estrategias, Ecuador será invitado de honor en la próxima Feria del Libro de Lima, prevista para junio de 2026.

Aranceles a Colombia afectan a librerías en Ecuador

Desde febrero de 2026, Ecuador y Colombia mantienen una disputa comercial que derivó en la imposición de aranceles del 50% a varios productos, incluidos los libros. Esta situación ha generado preocupación en el sector editorial ecuatoriano, ya que gran parte de los ejemplares que se comercializan en el país provienen de distribuidoras colombianas.

Editoriales internacionales como Planeta y Penguin Random House tienen presencia en Colombia, lo que convierte a ese país en un eje clave para el abastecimiento de libros en Ecuador.

Feria del Libro de Quito 2026: fechas, sede y costo

La Feria Internacional del Libro de Quito 2026 se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito. El evento tendrá un horario de 10:00 a 20:00 y un costo de ingreso simbólico de un dólar, con excepciones para niños, estudiantes y adultos mayores.

Se prevé la asistencia de al menos 45 000 personas. La organización está a cargo de la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Biblioteca Nacional y el Gobierno, con una inversión aproximada de 500 000 dólares.

Cambios en la organización del evento

Hasta 2025, la feria era organizada por el Municipio de Quito. Sin embargo, tras una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), que obliga a los gobiernos locales a destinar el 70% de su presupuesto a inversión física, el cabildo anunció la cancelación del evento. Posteriormente, el Gobierno asumió su ejecución.