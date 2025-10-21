Ed Sheeran confirma concierto en Ecuador en una gira por varios países de Latinoamérica

Ed Sheeran llegará con su gira 'Loop Tour' por primera vez a Ecuador.

El músico y cantautor británico Ed Sheeran anunció una serie de conciertos que lo traerán de vuelta a varios países de Latinoamérica.

En un comunicado en su cuenta de Instagram el artista escribió confirmó que en 2026 visitará países como Perú, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Puerto Rico y también incluyó por primera vez a Ecuador.

"Bueno, sé que esto ha tardado mucho en llegar, pero por fin vuelvo a Latinoamérica", dijo el aclamado músico inglés al anunciar su gira mundial "Loop Tour".

"Esta es la primera tanda de conciertos; volveremos más adelante este año para visitar ciudades y países que no visitaremos en la primera mitad, pero estoy muy, muy emocionado de regresar", continúo con su mensaje para invitar a sus fans.

En su sitio web oficial se puede confirmar que el artista dará su concierto en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito el sábado 23 de mayo del 2026.

La preventa de entradas empezará este 6 de noviembre del 2025 en el sitio oficial de buenplan.com.

Para este concierto se han distribuido localidades como tribuna, palco, cancha, preferencia y platea alta.

Los precios de las entradas van en rango desde los USD 52,90 hasta los USD 396,75 en las diferentes localidades.