La mexicana Natalia Lafourcade anuncia concierto en Ecuador en su gira por Latinoamérica

Natalia Lafourcade cumplirá con una serie de conciertos en Latinoamérica.

"Después de muchos años nos veremos pronto en Quito", escribió la cantante mexicana Natalia Lafourcade en sus redes sociales este miércoles 15 de octubre de 2025.

Lafourcade llevará su gira "Cancionera Tour 2026" por varios países de América Latina con canciones como 'El lugar correcto' y 'Nunca es suficiente'.

La mexicana dará un concierto único en Ecuador. Este se ha programado para el 2 de junio de 2026 en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito.

La venta de los boletos iniciará este jueves 16 de octubre a través de la tiquetera Ticketshow.

Natalia Lafourcade regresará a Quito luego de 10 años de su último show en la capital ecuatoriana.

La gira 'Cancionera' presentará el álbum lanzado por Lafourcade a inicios de año. Su gira comenzó en su natal México, en abril.

La intérprete de 'Hasta la raíz' ya se ha presentado en Estados Unidos y México. Para 2026 planea visitar Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador.