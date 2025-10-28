El Teatro Nacional Sucre abre sus convocatorias 2026 con nuevas oportunidades para los artistas

La Fundación Teatro Nacional Sucre tiene entre sus objetivos promover el desarrollo, difusión, promoción y producción de las artes escénicas y musicales en Quito.

La Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS) anunció la apertura de sus convocatorias 2026. Invitó a artistas, gestores, colectivos y agrupaciones a participar en sus programas de coproducción, curaduría, proyectos y festivales.

Las inscripciones están disponibles desde el 23 de octubre del 2025 a través del sitio web del Teatro Sucre. Para aplicar se debe ingresar a este link: https://teatrosucre.com/la-ftns-abre-sus-convocatorias-2026-conocelas-y-postula/. Ahí se podrá postular a la convocatoria de su interés.

El propósito de esta iniciativa es impulsar la creación artística, la producción escénica y musical. Además, fortalecer el ecosistema cultural del país.

La FTNS, reconocida por su gestión en la promoción de las artes en el Distrito Metropolitano de Quito, amplía este año sus líneas de participación con nuevas categorías y espacios de desarrollo creativo.

Estas son las convocatorias abiertas para 2026