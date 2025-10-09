Museos de Quito costarán un dólar del jueves 9 al domingo 12 de octubre del 2025

Los museos de Quito buscan incentivar la cursiosidad por la historia y cultura de Ecuador

Cuatro museos de Quito costarán un dólar desde el jueves 9 al domingo 12 de octubre del 2025 por el feriado de independencia de Guayaquil. Cada lugar brindará una experiencia única en los días de descanso.

En estas jornadas buscan incentivar a los ciudadanos a conocer más sobre la historia de la capital y disfrutar espacios que combinan tradición, arte, ciencia y diversión.

Por esta razón se han establecido actividades para distintas edades que se pueden disfrutar con la familia o amigos. La propuesta cultural con esta entrada promocional se aplicará por el siguiente calendario:

9 de octubre: Yaku Parque Museo del Agua

10 de octubre: Museo del Carmen Alto

11 de octubre: Museo de la Ciudad

12 de octubre: Museo Interactivo de Ciencia

El Centro de Arte Contemporáneo tendrá acceso libre

En Yaku Parque Museo del Agua, ubicado en el barrio El Placer, se realizará 'Avis Equatorialis', una muestra fotográfica con 30 imágenes de aves. El museo atiende de 09:00 a 17:30, pero el último ingreso es a las 16:00.

También, desde las 09:30 hasta las 17:30 se podrá disfrutar la exposición 'La dote monacal: poder, prestigio y desigualdad' en el Museo del Carmen Alto, en las calles García Moreno y Rocafuerte.

Este espacio permitirá explorar la incidencia de la dote en la vida de las mujeres durante el período colonial. El museo además ofrece espacios, como el Patio de los Naranjos.

El Museo de la Ciudad se presentará 'Umbrales de las vidas que no vemos', muestra que propone un análisis entre la vida y la muerte. Los visitantes pueden disfrutar desde 09:30 hasta las 17:30 de sus patios y espacios abiertos para contemplar la arquitectura histórica y conectar con el entorno urbano.

Mientras que desde las 09:00 a 17:00, el Museo Interactivo de Ciencia, ubicado en el barrio de Chimbacalle, las niñas y niños de hasta 5 años pueden ser parte de AWAWA, un espacio educativo y lúdico. Este espacio también cuenta con áreas verdes para disfrutar de un picnic en familia.

Finalmente, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en el barrio de San Juan, se llevará a cabo 'OTRX', la primera exposición individual en Sudamérica de la artista taiwanesa-norteamericana Shu Lea Cheang. La atención en el museo será de 10:00 a 17:30 los días jueves y viernes, y el sábado desde las 09:30 hasta las 20:00.