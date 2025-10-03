Oktoberfest 2025 en la Ciudad Mitad del Mundo se realizará hasta el domingo 5 de octubre

La Mitad del Mundo atrae a miles de turistas en Ecuador

El Oktoberfest 2025 en la Ciudad Mitad del Mundo empezó el viernes 3 y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre del 2025. Cerveza artesanal, emprendimientos, gastronomía y artistas.

La fiesta, el sabor y la tradición estarán presente en este evento que contará con más de 90 emprendimientos. Los asistentes podrán disfrutrar de diferentes estilos de cervezas artesanales, productos agroindustriales y artesanales, helados, postres, y juegos y actividades para niños y adultos.

Artistas que se presentarán

Además, Swing Original Monks, Nervo y Sonora Dinamita realizarán shows estelares el 3, 4 y 5 de octubre, respectivamente.

Akira Ultra, The Vintage Blue Band, Alisha Kur, Blush, Diego Narváez, Luis Castelly, Katherine Loaiza, Andrés Volta, La Tuna, Flamenco Rumba, Carmen Domínguez y Trío Pichincha también participarán en el evento.

Viernes 3 de octubre

Desde las 14:00 hasta las 19:00 se presentarán en el siguiente orden: Fernando García, Blush, Akira Ultra, Alisha Kur, The Vintage Blue Band y Swing Original Monks.

Sábado 4 de octubre

El evento empezará a las 10:00 con la animación de Fernando García. A partir de las 14:00 se presentará Andrés Volta, Katherine Loaiza, Diego Narváez, Castlly y cerrará Nervo a las 18:00.

Domingo 5 de octubre

Fernando García encederá la jornada desde las 10:00 hasta las 12:00. Luego se presentará La Tuna, Flamenco Rumba, Carmen Domínguez, Trio Pichincha y finalizarán los shows artísticos con La Sonora Dinamita a las 17:00.

Los talleres en los tres días se realizarán a las 11:00, 12:00 y 15:00.

¿Cómo comprar las entradas?

Los ciudadanos pueden comprar los boletos en el siguiente link: https://ow.ly/mJK250X6lCH. No obstante, la Prefectura de Pichincha anunció que las entradas se agotaron para el sábado 4 de octubre.

Los precios para el evento son: