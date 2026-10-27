Día de Muertos de mascotas: por qué se recuerda a los animales de compañía este 27 de octubre

Altar de mascotas, una tradicón mexicana que toma fuerza en el continente

Cada 27 de octubre se conmemora el Día de Muertos de las Mascotas, una fecha que rinde homenaje a perros, gatos y otros animales de compañía que dejaron una huella importante en el hogar.

Esta conmemoración está inspirada en las tradiciones populares de México y se ha extendido con fuerza por varios países de América Latina, como un espacio de recuerdo previo al Día de los Muertos o Santos Difuntos.

La jornada visibilza el rol que ocupan las mascotas dentro de la estructura familiar y permite hablar sobre el proceso de duelo tras su partida.

Aunque no constituye una festividad religiosa oficial, la fecha ha cobrado relevancia en varios lugares y en plataformas digitales, donde miles de personas comparten imágenes, anécdotas y dedicatorias.

Usuarios en internet utilizan plantillas para crear altares virtuales a sus mascotas fallecidas Redes Sociales

La leyenda del Mictlán y el retorno de las almas en la tradición

Según la cultura mexicana, las mascotas son las primeras en cruzar el umbral del más allá para visitar el mundo de los vivos.

Esta creencia guarda relación con la mitología prehispánica mexicana y la figura del Xoloitzcuintle, el perro sagrado encargado de guiar a las almas a través de los ríos del Mictlán.

Según las creencias populares, este guía lidera la fila de los animales la noche del 27 de octubre para orientarlos de vuelta a sus antiguos hogares.

Cómo preparar un altar en casa para recordar a tu mascota

Armar un altar para recordar a estos fieles compañeros no exige de grandes protocolos.

La mayoría de hogares los arman con seleccionando de objetos significativos que traigan recuerden al animal.

Para estructurar este rincón del recuerdo puede utilizar: