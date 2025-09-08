Ecuador celebra el Día de las Marías; cuántas mujeres tienen ese nombre en el país

El nombre de María fue el más popular en Ecuador por más de un siglo.

Cada 8 de septiembre se celebra en Ecuador el Día de las Marías. Esta fecha se conmemora en homenaje al nacimiento de la Virgen María, es decir, como una tradición católica.

María es un nombre de origen hebreo que significa 'La elegida por Dios', lo cual le otorga un carácter sagrado y especial. Proviene de una palabra hebrea que hace referencia al nombre de Miryam y tiene como características maravillosas o sobresalientes.

De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 1981 fue el año con más popularidad del nombre María. En total 15 921 mujeres fueron inscritas con el nombre. Lo cual coincidió con la transmisión de la novela Simplemente María.

María fue el nombre más popular por más de un siglo, sin embargo, en 2025 fue destronado a la lista por 'Liam', que actualmente registra 34 900 inscripciones.

Este nombre se ha impuesto por años en el Registro Civil por su particularidad de fácil combinación. Las más populares son: María Fernanda, María José, Ana María, María Dolores, María Belén, María Cristina, María Gabriela, María Elisa y María Paz.

A escala nacional existen 1 042 139 Marías. Las provincias con mayor registro de este nombre son: Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Carchi y Santa Elena.