Un nuevo romance se avecina con la quinta temporada de la serie 'Emily en París'

Desde 2020 'Emily en París' es una de las series favoritas de Netflix.

La quinta temporada de la serie 'Emily en París' estará disponible desde el 18 de diciembre de 2025. Se trata de uno de los momentos más esperados para los usuarios de Netflix.

La serie ha mostrado las primeras imágenes con el característico estilo que ha impuesto moda en el último lustro, además, incluye un nuevo corte de cabello que ya causa furor en redes sociales.

Esta quinta temporada se filmó en Roma y en París, lo que ya advierte la llegada de aventuras de la mano de la protagonista. Son diez capítulos cargados de emociones y sorpresas.

La serie producida por Darren Star trae una nueva temporada llena de oportunidades laborales y amorosas. Es así como Emily pasará tiempo entre Venecia, Roma y París.

La mayor parte del elenco original regresará a la pantalla. Philippine Leroy-Beaulieu volverá como Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como el chef Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie. También se incorpora a Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo tinieblo de Emily.

Camille Razat, quien interpretó a Camille, ya no volverá a la serie. En la temporada anterior su personaje se apartó de Gabriel y adoptó un hijo.

Desde su estreno en 2020, 'Emily en París' se ha convertido en una de las series más queridas y vistas por los usuarios de la plataforma de streaming.

Este es el tráiler oficial de la quinta temporada de la serie: