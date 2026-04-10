Estos son los precios y fechas de venta para el FTC Live al Parque para ver a Maroon 5 en Quito
El esperado regreso de Maroon 5 a Ecuador ya tiene precios y fechas confirmadas. El festival FTC Live al Parque será en agosto.
Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Maroon 5
AFP
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Actualizada:
10 abr 2026 - 12:54
La preventa exclusiva con descuento será del 14 al 17 de abril, con beneficios para clientes de Banco Guayaquil y Peigo. Luego, la venta general arrancará el 18 de abril.
Las entradas estarán disponibles únicamente en la página oficial feelthetickets.com, donde los usuarios podrán elegir su ubicación.
El festival se realizará el sábado 29 de agosto en el Parque Bicentenario, desde las 15:00 hasta las 02:00.
Precios de las entradas
Los valores varían según la experiencia que busque el público. Estos son los precios:
- Palcos: USD 250
- FTC Box (preventa) USD 199
- Platinum Experience (preventa) USD 99
- FTC Box (venta general) USD 219
- Platinum Experience (venta general): USD 109
Se recomienda comprar en preventa para acceder a precios más bajos, ya que en la venta general los valores suben.
Un cartel lleno de estrellas
El festival no solo contará con Maroon 5, sino también con artistas internacionales como Myke Towers, Ozuna y Lost Frequencies.
Además, estarán presentes Fruko y sus Tesos y varios talentos ecuatorianos como Armendaris, Homero Gallardo, Cris Chil, Machaka y Miel.
Con esta mezcla de géneros y artistas, el evento busca posicionarse como uno de los festivales más importantes del país en 2026.
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