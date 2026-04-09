El artista colombiano Blessd presenta su nuevo álbum 'El mejor hombre del mundo'

Cantante colombiano de género urbano Blessd, durante un concierto en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá.

El cantante colombiano Blessd presentó este jueves 9 de abril de 2026 su sexto álbum de estudio llamado 'El mejor hombre del mundo'.

Con el lanzamiento busca consolidar su alcance dentro de la música urbana de Colombia y ampliar su proyección internacional como parte de una nueva generación de artistas del país.

El disco, compuesto por 12 canciones, mantiene una línea narrativa íntima y personal.

En la portada aparece de espaldas, abrazado por su pareja, quien sostiene una ecografía y unas zapatillas de bebé, imagen que conecta con el anuncio que será padre.

En el proyecto participan Ovy On The Drums, Myke Towers y Crudo Means Raw, con quienes busca "transitar entre emociones, experiencias y momentos de la vida".

"Es muy personal para mí. Es el reflejo de lo que he vivido en estos últimos años: lo bueno, lo difícil, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo, aseguró.

El álbum incluye temas como 'EMHDM' (siglas de 'El Mejor Hombre del Mundo') y 'Yogurcito remix', junto a los cantantes Anuel AA, Yan Block, ROA, entre otros.