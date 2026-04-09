Maroon 5 encabezará el festival FTC Live al Parque en Quito

Quito se prepara para uno de los conciertos internacionales más grandes del 2026

El festival FTC Live al Parque tendrá su primera edición el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario, con un cartel encabezado por la banda estadounidense Maroon 5.

El evento es organizado por la empresa Feel The Club, que busca posicionar este encuentro como uno de los festivales musicales más importantes del país y atraer a artistas de talla mundial.

Junto a Maroon 5 también estarán figuras del género urbano como Myke Towers y Ozuna, dos de los nombres más populares del reguetón actual.

Artistas internacionales y talento ecuatoriano

El cartel también incluye al DJ belga Lost Frequencies y a la agrupación colombiana Fruko y sus Tesos, conocidos por su trayectoria en la música tropical.

El talento nacional también tendrá espacio con artistas como Cris Chil, Machaka, Miel, Homero Gallardo y Armendaris, además del DJ colombiano Martin Trevy.

Los organizadores aseguran que el objetivo es mezclar estrellas internacionales con propuestas locales, para ofrecer una experiencia musical variada y atraer a públicos de distintas generaciones.

La organización anunciará en las próximas semanas más detalles sobre la venta de entradas, horarios y actividades adicionales alrededor del festival.

Artista confirmados:

Maroon 5

Armendaris

Homero Gallardo

Cris Chil

Machaka

Miel

Martin Trevy

Fruko y sus Tesos

Myke Towers

Ozuna

Lost Frequencies

Precios de las entradas