Escape Perfecto: Teleamazonas prepara el gran estreno de un programa para toda la familia

La emoción de Escape Perfecto llega a la pantalla de Teleamazonas con el estreno de, un formato donde la rapidez, la estrategia y el trabajo en equipo serán determinantes.

Las inscripciones ya están abiertas para quienes quieran convertirse en protagonistas de esta nueva competencia televisiva.

En Escape Perfecto, dos participantes competirán juntos por llevarse la mayor cantidad de premios.

Mientras uno responde preguntas para acumular segundos, su compañero ingresará a una jaula llena de obsequios y deberá recoger todo lo que pueda antes de que el tiempo se agote.

¿Cómo funciona Escape Perfecto?

La dinámica combina conocimiento, velocidad y coordinación. Cada respuesta correcta suma tiempo para que uno de los integrantes del equipo entre a la jaula y recoja premios.

Cuando el cronómetro llega a cero, las puertas se cierran y todo puede cambiar en cuestión de segundos.

Cada decisión será clave durante la competencia. Las parejas deberán actuar bajo presión, coordinar sus movimientos y definir una estrategia para aprovechar al máximo el tiempo disponible y avanzar en las diferentes etapas del programa.

El concurso promete una experiencia llena de adrenalina, con desafíos que pondrán a prueba tanto la rapidez mental como la capacidad física de los participantes en cada ronda.

Cómo participar en Escape Perfecto

La convocatoria está abierta para parejas mayores de 18 años que mantengan algún vínculo familiar, de amistad o sentimental. Pueden participar padres e hijos, abuelos y nietos, esposos, novios, amigos, amigas o vecinos.

Además, como la producción será grabada en Uruguay, ambos concursantes deberán contar con pasaporte vigente y no tener impedimentos para salir del Ecuador durante las fechas establecidas para las grabaciones.

Los participantes también deberán encontrarse en condiciones físicas adecuadas para afrontar las pruebas, desplazarse con rapidez dentro de la jaula y completar los retos planteados por el programa.

Teleamazonas anunció que el programa llegará muy pronto a su pantalla. Escape Perfecto será uno de los formatos de entretenimiento más dinámicos de su programación.

Escape Perfecto buscará convertirse en una nueva alternativa de entretenimiento para toda la familia, donde cada segundo puede marcar la diferencia entre ganar todo o quedarse con las manos vacías.