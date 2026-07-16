El tenso cruce entre Jude Bellingham y Valentín Barco en la semifinal del Mundial 2026

En medio de los festejos en cancha por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, se produjo un tenso choque entre el inglés Jude Bellingham y el argentino Valentín 'Colo' Barco. El hecho quedó captado en video y se viralizó rapidamente en redes sociales la tarde del miércoles 15 de julio.

En las imágenes se muestra a Bellingham saludar, sin problema, con un jugador argentino, acto seguido los argentinos forman un círculo de abrazos al que se une Barco, pero ni bien termina de abrazar a sus compañeros, el inglés se acerca y le propina un manotazo en la cabeza. Nicolás Paz intervino para separarlos y enseguida apareció Otamendí para increpar la reacción el jugador del Real Madrid.

Otros jugadores ingleses también se unieron al altercado, mientras a Barco lo retiraron de la escena, evitando que el enfrentamiento sea más grande.

Las críticas a Bellinghan comenzaron inmediatamente, pero no tardó en aparecer otro video que sería el inicio de esta historia.

El segundo video muestra el momento cuando Enzo Fernández marca el gol del empate y todos los jugadores corren hacia el córner para festejar con él, pero Valentín, en vez de unirse a sus compañeros, corre cerca de los ingleses para gritarles el gol en la cara.

Ese habría sido el primer choque entre estos dos jugadores y explicaría la reacción de Bellinghan al final del partido, ya era suficiente con la remontada de Argentina, pero el 'Colo' Barco se le volvió a cruzar a Bellingham.

El marcador 2-1 le otorgó a Argentina el pase a la final, que se jugará el domingo 19 de julio ante España.