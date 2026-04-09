Malcolm está de vuelta: el viernes 10 de abril se estrena en Ecuador

El regreso que los fans esperaron por años: Malcolm in the Middle

La icónica familia de Malcolm in the Middle que disfrutas por la pantalla de Teleamazonas regresa con una nueva historia que promete risas, nostalgia y mucho caos.

La nueva miniserie, titulada “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, se estrena este 10 de abril de 2026 en la plataforma Disney+.

Se trata de un especial de cuatro episodios que retoma la historia casi 20 años después del final original, mostrando qué pasó con los personajes que marcaron a toda una generación.

La trama sigue a Malcolm ya adulto, quien intenta mantener distancia de su familia, pero todo cambia cuando debe volver para el 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, lo que desata nuevamente el caos familiar.

El elenco original regresa (con una ausencia notable)

Uno de los mayores atractivos de esta secuela es el regreso de sus protagonistas: Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois), junto a los actores Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson que dieron vida a Reese y Francis, respectivamente.

Sin embargo, uno de los cambios más comentados es la ausencia de Dewey, personaje que ahora será interpretado por el actor Caleb Ellsworth-Clark, ya que el original, Erik Per Sullivan, decidió no regresar al proyecto.

A pesar de esto, la esencia de la serie se mantiene: una familia disfuncional, situaciones absurdas y un humor que mezcla caos con momentos emotivos.

Una nueva generación llega al caos familiar

La historia también introduce nuevos personajes. Malcolm ahora tiene una hija adolescente que heredó su inteligencia, pero también su actitud complicada, lo que genera una relación tan divertida como conflictiva.

Además, otros miembros de la familia ya formaron sus propios hogares, lo que abre la puerta a nuevas dinámicas y problemas que recuerdan a las primeras temporadas.

Incluso se exploran nuevas historias familiares que amplían el universo de la serie, conectando el pasado con el presente.

Cuándo y a qué hora se estrena

El estreno será global y los episodios estarán disponibles desde la madrugada del 10 de abril, dependiendo del país.

En Ecuador, Colombia y Perú, la serie podrá verse desde las 02:00 de la mañana, mientras que en países como Argentina será desde las 04:00.

La miniserie llega con altas expectativas, combinando nostalgia con nuevas historias y demostrando que, incluso después de dos décadas, la vida para Malcolm sigue siendo igual de injusta… y divertida.