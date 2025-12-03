Ex Miss Universo, Victoria Kjaer, llegó a Ecuador por segunda ocasión; ¿qué ciudad visita?

La Ex Miss Universo, Victoria Kjaer, durante su primera visita a las Islas Galápagos, en Ecuador, en julio del 2025.

La ex Miss Universo, Victoria Kjaer, llegó a Ecuador por segunda ocasión, y lo anunció en su cuenta de Instagram la noche del martes 2 de diciembre del 2025.

Tras entregar su corona de Miss Universo, la modelo danesa continúa con sus actividades alrededor del mundo. Dio a conocer su arribo a Ecuador con una historia en la red social en la que muestra la ciudad de Guayaquil en la noche.

En su historia se ve únicamente un paneo de la ciudad en la noche desde la ventana de un avión. Además agregó la ubicación en la que se encontraba.

De momento, la modelo danesa no ha dado detalles sobre la agenda que cumplirá en Ecuador. Sin embargo, en su primera visita al país viajó a Galápagos en donde se comprometió con algunas causas para la protección de la fauna silvestre.

Captura de pantalla de la historia de Instagram de Victoria Kjaer en la que muestra su llegada a Ecuador. Captura.

Victoria Kjaer anunció su llegada a Ecuador un día después del arribo de la Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, tras su participación en el Miss Universo 2025, en Tailandia.