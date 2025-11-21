'Esto es solo el comienzo'; Nadia Mejía reacciona tras la elección del Miss Universo

Nadia Mejía brilló con el nombre de Ecuador en el Miss Universo.

"Seguiré brillando". Nadia Mejía reaccionó en redes sociales este viernes 21 de noviembre de 2025 luego de la elección de Miss Universo en la que la representante de México fue elegida como la más bella del mundo.

La representante ecuatoriana no quedó elegida en el Top 30 luego de presentarse con fuerza en la pasarela luciendo un traje de dos piezas de color plateado.

Mejía fue elegida como Miss Universo Ecuador en su segunda participación en este certamen. Para el concurso a nivel mundial llegó con fuerza, seguridad y color.

En redes sociales se difundió con fuerza su mensaje: "Yo quiero coronoa para Ecuador". Pero esta vez no alcanzó ese sueño.

Sin embargo, en redes sociales se mostró resiliente tras la derrota. Junto a un versículo bíblico agradeció y se despidió del Miss Universo.

"Hoy tal vez no tengamos la corona universal, pero llevo conmigo la corona de mi Ecuador, y ese será para siempre mi mayor logro". Nadia Mejía

La modelo y cantante de 29 años publicó un par de fotografías y un corto video abandonando el escenario con un brillante vestido naranja luego de no quedar entre las 30 semifinalistas.

"Ecuador… llegué a mi propio Super Bowl. Brillamos juntas. Representé a los soñadores, representé la esperanza de mi gente, representé a los guerreros", escribió Mejía.

Finalizó añadiendo que "seguiré brillando para nosotros en todo lo que haga. Esto no es el final; esto es solo el comienzo".