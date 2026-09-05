Fanáticos celebran en Suiza el 80 cumpleaños de Freddie Mercury

Los fans se congregan alrededor de la emblemática estatua de Freddie Mercury en conmemoración al 80 aniversario del nacimiento del líder de Queen.

Miles de seguidores de la banda Queen cantaron y celebraron este sábado 5 de septiembre de 2026 frente a la estatua de Freddie Mercury en Montreux, Suiza, en lo que hubiera sido el 80 cumpleaños del legendario cantante británico.

Con trajes extravagantes que reflejan el estilo de Mercury, los fanáticos se congregaron en honor al artista en la localidad suiza donde se radicó en sus últimos años e hizo sus últimas grabaciones.

"Es un cumpleaños especial, había que hacer el esfuerzo de venir a celebrar a Freddie", comentó Sonia, quien llegó desde Canberra.

Retrato de Freddie Mercury durante el evento por los 80 años del cantante británico. AFP

Los aficionados llegaron de todas partes, incluyendo la localidad de Feltham, cerca del aeropuerto londinense de Heathrow, donde la familia de Mercury, de origen parsi, se radicó después de huir en 1964 de Tanzania.

La estatua de bronce de Mercurio en pose trinufal, erigida en 1996 sobre el lago Ginebra, fue adornada con globos, flores y tributos dejados por sus seguidores.

El aprecio por Queen y el talento de Mercury ha crecido desde su muerte en 1991 a los 45 años producto de una pulmonía bronquial causada por el sida.

Queen era propietaria de Mountain Studios, construida en el Casino Montreux, y grabó allí seis discotecas. El sitio ahora es un espacio de exhibición de la banda, donde los visitantes pueden probar la mesa de mezclas.

Cientos de personas acudieron a la estatua de Freddie Mercury para celebrar su cumpleaños 80. AFP

James Perkin utilizó la mezcladora de audio en "A Winter's Tale", la última canción que escribió Mercury y la oda de un hombre moribundo a la pintoresca tranquilidad de Montreux.

"Una canción tan hermosa que celebra la vida en ese punto de su vida", comentó Perkin, guitarrista de la banda Don't Stop Queen Now, que tocará el domingo en el cierre de los festejos.

El cumpleaños de Freddie Mercury se viene celebrando desde 2003 y han crecido con el tiempo.

Lucien Muller, organizador voluntario del evento gratuito de cinco días, comentó a la AFP que se espera la presencia de 14 a 16.000 personas.

Kashmira Bulsara, hermana de Freddie Mercury, su hijo Jamal Zook y Peter Freestone, ex asistente personal del cantante, asisten al festejo 80. AFP

"Hay gente que viene todos los años. No voy a decir que es una comunidad, diría que es una familia. Todos venimos a celebrar, a festejar, a divertirnos", señaló.

Las actividades del sábado culminaron cuando la hermana de Mercury, Kashmira Bulsara, cortó la torta de cumpleaños.

Los aficionados cantaron "Cumpleaños felices" antes de seguir la fiesta toda la noche.