Hinchas de Macará y policías protagonizaron disturbios en el graderío del estadio de IDV

Hinchas de Macará frente a miembros de la Policía Nacional en el estadio de Independiente del Valle.

Cerca de cinco minutos se detuvo el partido entre Independiente del Valle y Macará, la noche de este sábado 5 de septiembre de 2026, debido a incidentes en el graderío con hinchas del equipo ambateño.

Se jugaban 31 minutos del primer tiempo cuando el juez central paró el encuentro por los disturbios entre hinchas de Macará y miembros de la Policía Nacional.

Según la narrión del equipo de transmisión, unos aficionados ambateños habrían bailado a la policía en el graderío. Uno de los uniformados habría reaccionado y posterior a ello se desató el enfrentamiento.

Un video captó el choque entre hinchas y miembros de la fuerza pública. Se observa también el momento que un policía lanzó gas lacrimógeno a un hombre que lo desafiaba. También se observó que los uniformados hicieron uso de sus toletes y escudos para alejar a los fanáticos.

Otro grupo de hinchas de Macará intentaba calmar la situación. Cuando esta fue bajando de intensidas, los policías se desplegaron a sus posiciones a lo largo de la tribuna y el partido se reanudó.

No se reportaron personas detenidas ni afectadas por los disturbios.

Finalmente, Independiente del Valle derrotó 3-1 a Macará.