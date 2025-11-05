'Viejos malditos', la primera película ecuatoriana con un gato coprotagonista llega al cine

La película ecuatoriana 'Viejos malditos' tiene a un gato como coprotagonista.

Simón, un gato blanco con manchas verdosas, es el coprotagonista de la película ecuatoriana 'Viejos malditos', en la que actúa junto al reconocido y difunto actor Jaime Bonelli.

El largometraje ecuatoriano se estrenará en Ecuador el 6 de noviembre de 2025 con una muestra de la vejez, la soledad y la ira.

Entre maullidos, recuerdos y un toque de humor negro se presentará la cinta escrita y dirigida por Xavier Chávez, que pone a un gato en el centro de la pantalla por primera vez en Ecuador y Latinoamérica.

La película llega a los cines nacionales luego de una exitosa gira en festivales internacionales. Además ya ha cosechado premios en Ecuador y Argentina.

En 'Viejos malditos' también participa el argentino Walter Donado, reconocido por su participación en la película 'Relatos Salvajes', nominada al Oscar.

Asimismo, en la pantalla destaca el actor ecuatoriano Danilo Esteves. Simón, el gato, es interpretado por Rebeca, una felina rescatada junto a sus crías de una alcantarilla de Manta.

Donado había entrenado gatos para otras películas, pero la pandemia impidió que se logre ese cometido para este proyecto. Fue así que dos de las crías de Rebeca participaron como dobles en varias escenas.

Bonelli, quien falleció un año atrás sin ver la película completa, interpreta a Elías, un anciano que se está al borde del suicidio.

Como auténtico giro de la vida real, su camino cambia al encontrarse al gato Simón. No es una historia romántica, es un encuentro ácido que transforma a los protagonistas.

'Viejos malditos' estará disponible desde el jueves 6 de noviembre de 2025 en Multicines, Supercines, Cineplex, Ocho y Medio y Sala Sur.