'El cáncer es una ola que transforma'; la Flaca Guerrero comparte un emotivo mensaje

La presentadora y deportista ecuatoriana María Teresa Guerrero, conocida como “La Flaca”, conmovió a sus seguidores con un mensaje en el que reflexiona sobre el impacto que ha tenido el cáncer en su vida.

En un texto cargado de sinceridad y metáforas, Guerrero comparó la enfermedad con una “ola inmensa” a la que no queda más opción que enfrentarse:

“La ves venir y sabes que no tienes otra opción más que cruzarla. No puedes retroceder, no puedes quedarte en la orilla: tienes que lanzarte y atravesarla. Y cuando por fin pasas al otro lado, no hay manera de volver atrás”, escribió este sábado 30 de agosto del 2025.

Una experiencia transformadora

Guerrero describió cómo, tras superar esa “ola”, la vida adquiere un nuevo sentido: la gratitud por los pequeños detalles, el valor de las personas que acompañan en el proceso y el amor más profundo por la existencia. Sin embargo, también habló de los aspectos más duros de la enfermedad, como la soledad, la ansiedad y el miedo constante.

“Lo más doloroso es que la ola es como un cristal transparente: ves a tu familia y a tus amigos, los sientes cerca, pero ellos no pueden entrar donde tú estás”, señaló, al mismo tiempo que reconoció la fuerza que encuentra en otras personas que atraviesan la misma situación.

Un testimonio de resiliencia

Su mensaje, que rápidamente generó reacciones de apoyo en redes sociales, resalta la dimensión emocional de la lucha contra el cáncer y cómo esta enfermedad no solo representa un desafío físico, sino también una transformación espiritual y emocional.

“El cáncer es eso: una ola que transforma. Cruzas y ya nunca eres la misma”, concluyó Guerrero, dejando un testimonio de resiliencia y esperanza para quienes enfrentan diagnósticos similares.