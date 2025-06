María Teresa Guerrero habla de días en los que debe ser valiente: 'Este proceso tiene un propósito'

"Lo que hoy duele, mañana será solo un recuerdo". Las palabras son de 'La Flaca' María Teresa Guerrero, difundidas en una publicación en su cuenta de Instagram este jueves 19 de junio de 2025.

La deportista y modelo se somete a un tratamiento de quimioterapia desde el 19 de mayo de 2025 por un agresivo cáncer de ovarios recientemente diagnosticado.

En un conmovedor mensaje escribió: "a veces me miro al espejo y no me reconozco. Extraño mi pelo. Me cuesa", luego de haberse rapado por completo un par de semanas atrás.

El mensaje fue posteado junto a una fotografía en la que se la ve sonriendo. Sin embargo, reconoció que le cuesta, pero "sonrío porque sé que esto también es parte de mi sanación".

La Flaca, comparte frecuentemente su avance en el tratamiento contra el cáncer.

"Hay días en los que tengo que sacar una valentía que ni siquiera sabía que tenía y confiar. Confiar en que este proceso tiene un propósito". María Teresa Guerrero

La actriz guayaquileña ha posado en fotografías y videos, difundidos en sus redes sociales, para contar el avance de su tratamiento y dar ánimos a quienes atraviesan un proceso similar.

"No les voy a mentir: extraño mi pelo. Y sé que no soy la única", escribió en una publicación que ha recibido más de 37 000 likes en las primeras ocho horas.

En el nuevo post en sus redes sociales no han faltado los mensajes de apoyo, fuerza y ánimo de figuras públicas, deportistas y toda una comunidad que sigue de cerca su proceso.

"Somos muchas, muchos, atravesando batallas parecidas. Y sí, para muchas mujeres, el pelo es símbolo de fuerza, de feminidad, de identidad". María Teresa Guerrero

En su mensaje aprovechó para recordar cuando ha trabajado como imagen orgullosa de marcas de productos para el cabello, por lo que "perderlo ha sido duro".

Pero La Flaca no se rinde. Luego de desahogarse con este mensaje, repitió que "cada pelo que se cae es una célula que por dentro está sanando".