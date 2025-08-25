'La Flaca' Guerrero salió de cirugía; 'al fin pudieron sacar lo que quedaba del cáncer'

"Al fin pudieron sacar lo que quedaba del cáncer", escribió María Teresa 'la Flaca' Guerrero en su cuenta de Instagram este lunes 25 de agosto de 2025.

Este lunes la expresentadora de televisión fue sometida a una cirugía en el Hospital Metodista de Houston, en Estados Unidos, donde reside.

Junto a varias fotografías aun en la cama de hospital, 'la Flaca' anunció que "hoy fue la gran operación" y salió bien y llena de energía.

La cirugía a la que fue sometida 'la Flaca' es parte del tratamiento por un agresivo cáncer de ovarios que le diagnosticaron en mayo.

"No les voy a mentir: el dolor hoy es fuerte... pero más fuerte es el amor que me rodea". 'La Flaca' Guerrero

'La Flaca', ha compartido frecuentemente su avance en el tratamiento contra el cáncer. La expresentadora se recupera junto a su pareja, amigos y familiares y se encuentra fuera de peligro.

En las imágenes compartidas en la red social se ve a 'la Flaca' sonriendo junto a su novio, Graham Kersey, a quien llama cariñosamente 'rocket ma'; su prima, Andrea Vernaza; y la periodista Hellen Quiñónez.

A ellos agradeció y escribió que "me sostuvieron con su corazón, y entendí una vez más que este camino, aunque duro y lleno de lágrimas, también está lleno de luz".

La guayaquileña confesó que el cáncer la ha hecho llorar "muchas veces... pero también me ha hecho sonreír al sentir el amor de mi familia, de mis amigos, y de todos los que me acompañan a la distancia".

La actriz guayaquileña ha posado en fotografías y videos, difundidos en sus redes sociales, para contar el avance de su tratamiento y dar ánimos a quienes atraviesan un proceso similar.

"Hoy más que nunca creo en la fuerza de la fe, en el poder del amor de Dios y en la capacidad infinita que tenemos de volver a levantarnos". 'La Flaca' Guerrero

Los mensajes de cariño y apoyo no tardaron en llegar en las redes sociales de la deportista y modelo.