Tres cafeterías quiteñas entran en el Top 100 Sudamérica 2025; Ecuador destaca en la lista

El ranking The World’s 100 Best Coffee Shops South America de 2025 incluye 11 cafeterías ecuatorianas. Tres quiteñas se ubicaron en los primeros puestos.

Estas son las cafeterías quiteñas reconocidas:

FANKØR, puesto 4 Desde 2018 mantiene una estrecha relación con caficultores locales. Se ubica en la calle Wymper y Orellana, en el norte de Quito.

mantiene una estrecha relación con locales. Se ubica en la calle Wymper y Orellana, en el norte de Quito. Además, esta cafetería ofrece productos de panadería y cocina. Todo se procesa de manera artesanal. Café Guayasamín, puesto 21 Una tradición familiar llega al Top 100 de Sudamérica. Cuenta con tres locales en el Centro Histórico, República del Salvador y Mitad del Mundo.

Cuenta con tres locales en el y El café es el protagonista. Cada grano es seleccionado y tostado con respeto y rigor. Nació hace diez años y pasó de padre a hijos para liderar el proceso cafetero. Stratto, puesto 54 En el Museo del Rock nació la cafetería Stratto, bodega de Café. Mezcla la música y el café en un espacio que nació en 2019.

Su menú mezcla influencias mediterráneas, asiáticas y ecuatorianas alrededor del café de especialidad. Se puede visitar en el barrio La Floresta.

