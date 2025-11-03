Esmeraldas rompió nuevo récord Guinness al elaborar el tapao arrecho más grande del mundo

El tapao más grande del mundo se realizó en las calles Juan Montalvo y Eloy Alfaro, en el exterior del cementerio municipal de Esmeraldas.

Esmeraldas volvió a hacer historia. El sábado 1 de noviembre, la ‘Provincia Verde’ alcanzó un nuevo Récord Guinness al preparar el tapao arrecho más grande del mundo.

El evento fue desarrollado en las calles Juan Montalvo y Eloy Alfaro, frente al cementerio municipal y formó parte del III Festival de Gastronomía Local

La preparación de esa delicia gastronómica fue liderado por 15 mujeres de la Corporación Red de Mujeres Afro y Diversas y de Etnoeducación, conocidas como las ‘Guerreras del Tapao’.

Ellas cocinaron desde la noche del 31 de octubre hasta lograr el plato que pesó 1 518,8 kilogramos, superando ampliamente la meta de 1 000 kilos exigida por Guinness World Records.

La preparación, supervisada por el chef Jorge Mora Prías, incluyó 274 kilos de pollo ahumado, 242 de chancho ahumado, 240 de chorizo, 900 de plátano verde y cientos de kilos de vegetales y condimentos tradicionales como chillangua, chirarán, cilantro y orégano. Todo se cocinó en una paila metálica gigante, removida con grandes palas de madera.

“Nuestra propuesta viene desde hace algunos años y el Municipio de Esmeraldas lo acogió con el tapao arrecho elaborado con carne, pero esperamos participar con el de pescado con coco y otros ingredientes esmeraldeños”, indicó Lendi Bennet, promotora de la iniciativa.

El proceso fue verificado por los jueces oficiales Holger Holguín y Betto Reina, además de la chef Mónica Saif, quienes certificaron el peso y las condiciones del evento.

Inicialmente se planificó preparar 2 000 porciones para vender a un dólar cada una, pero la alta afluencia de público llevó a duplicar la cantidad.

Este logro se suma al Récord Guinness obtenido anteriormente por Esmeraldas con el encocao más grande del mundo. Esta provincia es un ícono de la gastronomía ecuatoriana.