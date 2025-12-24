Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Gastronomía

Estos son los tres mejores cocteles navideños para probar en la cena de esta Nochebuena

Es hora de sorprender a tus amigos, familiares e invitados con bebidas llenas de festividad y tradición en cada sorbo.

Cocteles para preparar en Navidad y sorprender a tus invitados

Pixabay

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

24 dic 2025 - 15:00

¿Estas en el corre corre de última hora previo a Navidad y aún no has pensado en qué bebidas ofrecerás en la cena de Nochebuena? Aquí tienes las recetas fáciles y rápidas de los tres mejores cocteles navideños.

Aquí te mostramos las tres recetas de cócteles para preparar en casa, beber de forma responsable, y deleitar a tus invitados:

Coctel de bourbon navideño

El bourbon es un tipo de whisky estadounidense hecho de una mezcla de granos que contiene al menos un 51% de maíz. Esta bebida le da un estilo antiguo con jarabe de demerara navideño hecho en casa y amargo de angostura.

Ingredientes:

  • 2 onzas de bourbon
  • 2 onzas de amargos de Angostura (licor aromático)
  • 25 onzas Sirope navideño de Demerara hecho en casa

Preparación:

  • Triture el pan de jengibre y forre el borde de un vaso bajo.
  • Vierta el bourbon en un vaso bajo con hielo. También puedes agregar todos los ingredientes líquidos a una coctelera con hielo.
  • Agrega el jarabe de demerara.
  • Agrega amargos de Angostura.
  • Revuelva o agite para mezclar.
  • ¡Cubra con un mini bastón de caramelo y disfrute!

Borde de la indulgencia

Este cóctel navideño es chocolateado y cremoso, y es perfecto para el postre.

Esta bebida navideña puede incluso recordarte a un muñeco de nieve derretido y trasladarte a la magia de la Navidad en cada sorbo.

Ingredientes:

  • 1,25 onzas de Vodka
  • 0,5 onzas de Kahlúa (licor de café dulce)
  • 0,5 onzas Licor Doble Chocolate
  • .25 onzas Jarabe de vainilla
  • .25 onzas de jarabe de pan de jengibre
  • 1,5 onzas de Crema Espesa
  • Una cucharada de crema batida
  • Galleta de jengibre desmenuzada
  • Guarnición de bastón de caramelo

Preparación:

  • En una coctelera, vierte el vodka, Kahlua, el licor doble de chocolate, el sirope de vainilla, el sirope de pan de jengibre y la crema espesa. Luego, agite en seco hasta que esté espumoso.
  • Vierta hielo y agite nuevamente para enfriar.
  • Borde un vaso con azúcar de caña gruesa y colar el cacao en polvo en un vaso con borde.
  • Cubra con una cucharada de crema batida y espolvoree galleta de jengibre desmenuzada.
  • Sirva con guarnición de bastón de caramelo cubierto con mini malvaviscos y ¡disfrútelo!

'Eres malo'

Esta bebida podría robarse el protagonismo de tu cena navideña. El cóctel navideño de ron es una bebida verde vibrante con envidia que seguramente encantará a tus invitados, y aquí te decimos lo fácil que es prepararla.

Ingredientes:

  • 1,5 onzas midori (famoso licor de melón)
  • 1 onza. Ron transparente o blanco
  • 5 onzas de refresco
  • Cereza marrasquino

Preparación:

  • Llenar un vaso bajo con hielo.
  • Agregar el licor Midori y el ron blanco.
  • Cubra con refresco y revuelva suavemente para combinar.
  • ¡Cubra con una cereza al marrasquino y disfrute!

