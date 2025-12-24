Estos son los tres mejores cocteles navideños para probar en la cena de esta Nochebuena
Es hora de sorprender a tus amigos, familiares e invitados con bebidas llenas de festividad y tradición en cada sorbo.
Cocteles para preparar en Navidad y sorprender a tus invitados
Actualizada:
24 dic 2025 - 15:00
¿Estas en el corre corre de última hora previo a Navidad y aún no has pensado en qué bebidas ofrecerás en la cena de Nochebuena? Aquí tienes las recetas fáciles y rápidas de los tres mejores cocteles navideños.
Aquí te mostramos las tres recetas de cócteles para preparar en casa, beber de forma responsable, y deleitar a tus invitados:
Coctel de bourbon navideño
El bourbon es un tipo de whisky estadounidense hecho de una mezcla de granos que contiene al menos un 51% de maíz. Esta bebida le da un estilo antiguo con jarabe de demerara navideño hecho en casa y amargo de angostura.
Ingredientes:
- 2 onzas de bourbon
- 2 onzas de amargos de Angostura (licor aromático)
- 25 onzas Sirope navideño de Demerara hecho en casa
Preparación:
- Triture el pan de jengibre y forre el borde de un vaso bajo.
- Vierta el bourbon en un vaso bajo con hielo. También puedes agregar todos los ingredientes líquidos a una coctelera con hielo.
- Agrega el jarabe de demerara.
- Agrega amargos de Angostura.
- Revuelva o agite para mezclar.
- ¡Cubra con un mini bastón de caramelo y disfrute!
Borde de la indulgencia
Este cóctel navideño es chocolateado y cremoso, y es perfecto para el postre.
Esta bebida navideña puede incluso recordarte a un muñeco de nieve derretido y trasladarte a la magia de la Navidad en cada sorbo.
Ingredientes:
- 1,25 onzas de Vodka
- 0,5 onzas de Kahlúa (licor de café dulce)
- 0,5 onzas Licor Doble Chocolate
- .25 onzas Jarabe de vainilla
- .25 onzas de jarabe de pan de jengibre
- 1,5 onzas de Crema Espesa
- Una cucharada de crema batida
- Galleta de jengibre desmenuzada
- Guarnición de bastón de caramelo
Preparación:
- En una coctelera, vierte el vodka, Kahlua, el licor doble de chocolate, el sirope de vainilla, el sirope de pan de jengibre y la crema espesa. Luego, agite en seco hasta que esté espumoso.
- Vierta hielo y agite nuevamente para enfriar.
- Borde un vaso con azúcar de caña gruesa y colar el cacao en polvo en un vaso con borde.
- Cubra con una cucharada de crema batida y espolvoree galleta de jengibre desmenuzada.
- Sirva con guarnición de bastón de caramelo cubierto con mini malvaviscos y ¡disfrútelo!
'Eres malo'
Esta bebida podría robarse el protagonismo de tu cena navideña. El cóctel navideño de ron es una bebida verde vibrante con envidia que seguramente encantará a tus invitados, y aquí te decimos lo fácil que es prepararla.
Ingredientes:
- 1,5 onzas midori (famoso licor de melón)
- 1 onza. Ron transparente o blanco
- 5 onzas de refresco
- Cereza marrasquino
Preparación:
- Llenar un vaso bajo con hielo.
- Agregar el licor Midori y el ron blanco.
- Cubra con refresco y revuelva suavemente para combinar.
- ¡Cubra con una cereza al marrasquino y disfrute!
