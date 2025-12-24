Estos son los tres mejores cocteles navideños para probar en la cena de esta Nochebuena

Cocteles para preparar en Navidad y sorprender a tus invitados

¿Estas en el corre corre de última hora previo a Navidad y aún no has pensado en qué bebidas ofrecerás en la cena de Nochebuena? Aquí tienes las recetas fáciles y rápidas de los tres mejores cocteles navideños.

Es hora de sorprender a tus amigos, familiares e invitados con bebidas llenas de festividad y tradición en cada sorbo.

Aquí te mostramos las tres recetas de cócteles para preparar en casa, beber de forma responsable, y deleitar a tus invitados:

Coctel de bourbon navideño

El bourbon es un tipo de whisky estadounidense hecho de una mezcla de granos que contiene al menos un 51% de maíz. Esta bebida le da un estilo antiguo con jarabe de demerara navideño hecho en casa y amargo de angostura.

Ingredientes:

2 onzas de bourbon

2 onzas de amargos de Angostura (licor aromático)

25 onzas Sirope navideño de Demerara hecho en casa

Preparación:

Triture el pan de jengibre y forre el borde de un vaso bajo.

Vierta el bourbon en un vaso bajo con hielo. También puedes agregar todos los ingredientes líquidos a una coctelera con hielo.

Agrega el jarabe de demerara.

Agrega amargos de Angostura.

Revuelva o agite para mezclar.

¡Cubra con un mini bastón de caramelo y disfrute!

Borde de la indulgencia

Este cóctel navideño es chocolateado y cremoso, y es perfecto para el postre.

Esta bebida navideña puede incluso recordarte a un muñeco de nieve derretido y trasladarte a la magia de la Navidad en cada sorbo.

Ingredientes:

1,25 onzas de Vodka

0,5 onzas de Kahlúa (licor de café dulce)

0,5 onzas Licor Doble Chocolate

.25 onzas Jarabe de vainilla

.25 onzas de jarabe de pan de jengibre

1,5 onzas de Crema Espesa

Una cucharada de crema batida

Galleta de jengibre desmenuzada

Guarnición de bastón de caramelo

Preparación:

En una coctelera, vierte el vodka, Kahlua, el licor doble de chocolate, el sirope de vainilla, el sirope de pan de jengibre y la crema espesa. Luego, agite en seco hasta que esté espumoso.

Vierta hielo y agite nuevamente para enfriar.

Borde un vaso con azúcar de caña gruesa y colar el cacao en polvo en un vaso con borde.

Cubra con una cucharada de crema batida y espolvoree galleta de jengibre desmenuzada.

Sirva con guarnición de bastón de caramelo cubierto con mini malvaviscos y ¡disfrútelo!

'Eres malo'

Esta bebida podría robarse el protagonismo de tu cena navideña. El cóctel navideño de ron es una bebida verde vibrante con envidia que seguramente encantará a tus invitados, y aquí te decimos lo fácil que es prepararla.

Ingredientes:

1,5 onzas midori (famoso licor de melón)

1 onza. Ron transparente o blanco

5 onzas de refresco

Cereza marrasquino

Preparación: