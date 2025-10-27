El canelazo ecuatoriano está en el Top 10 de los mejores cócteles del 2025, según TasteAtlas

El canelazo es un bebida tradicional que se consume especialmente en Fiestas de Quito.

El canelazo, una de las bebidas más tradicionales de Ecuador, alcanzó reconocimiento internacional al ubicarse en el puesto número 10 del ranking de los Mejores Cócteles del 2025, elaborado por el reconocido portal gastronómico TasteAtlas.

El listado de TasteAtlas fue publicado, este lunes 27 de octubre del 2025, e incluye a 20 cócteles destacados de diferentes países del mundo.

En los primeros lugares figuran el ‘Coquito’ de Puerto Rico, el ‘Mojito’ de Cuba y el ‘Pisco Sour’ de Perú. Y el canelazo se ubica en el número 10.

El canelazo es una bebida típica de las regiones andinas de Ecuador y se disfruta especialmente en las Fiestas de Quito, así como en celebraciones o noches frías.

Su preparación tradicional combina agua caliente infusionada con canela, panela o azúcar, luego se añade jugo de naranjilla y otras especias.

Finalmente se pone un toque de aguardiente de caña, aunque en algunas versiones se reemplaza por ron o se omite el alcohol.

El resultado es una bebida caliente, aromática y deliciosa, que ha sido parte del folklore y la identidad ecuatoriana durante generaciones.