Ofertas están disponibles en Quito este miércoles 18 de junio por el Día Mundial del Sushi

El sushi es un manjar también en Ecuador. Este 18 de junio del 2025 se celebra el Día del Mundial del Sushi y las ofertas no han demorado en aparecer.

Aunque se trata de un platillo japonés, existen versiones ecuatorianas puede han incluido ingredientes y productos locales para acercarlo a los comensales más exigentes.

Algunas opciones incluyen queso manaba, maduro frito, maní y salsas acevichadas, que evocan los sabores de la Costa ecuatoriana.

Este miércoles 18 de junio es una oportunidad para comer sushi, tanto para los amantes de la cocina nipona como para quienes no lo han probado.

En diferentes restaurantes de sushi en Quito se ofrecen descuentos importantes en los servicios de All You Can Eat (todo lo que pueda comer), que van del 20% al 50% de descuento.

El 2x1 es infaltable. Las promociones se aplican para sushi y sashimi en todas las presentaciones.

Locales y servicios a domicilio han incluído opciones con descuentos en tablas de shushi de 25 bocados. El precio por este día llega a 12,90 dólares, mientras que su precio normal supera los 20 dólares.

Sin embargo, los restaurantes de sushi también ofrecen descuentos y promociones en diferentes días de la semana.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Sushi?

El Día Mundial del Sushi se celebra cada 18 de junio. Aunque se trata de un platillo japonés, la celebración nació lejos del país asiático.

En 2009, en Estados Unidos, Chris DeMay propuso la celebración a través de una página de Facebook dedicada al sushi. Su iniciativa tuvo eco a escala mundial y así la cocina nipona logró un día para su disfrute en el mundo.

Se estima que el sushi apareció por primera vez en Japón en el siglo IV A.C.. Entonces se cubría el pescado con arroz fermentado para conservarlo mejor.

Con el paso del tiempo este platillo ha evolucionado. Los tipos de sushi más populares han sido los nigiri, que son bolas de arroz avinagrado; el uramaki, que tiene forma de rollo envuelto en arroz; y el maki, que se cubre con una capa de alga.