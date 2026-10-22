'Glee' de nuevo a las pantallas: Esto se sabe sobre el reboot con Lea Michel como protagonista

Las plataformas de streaming Disney Plus y Hulu confirmaron el regreso de Glee, la icónica serie musical para adolescentes que marcó a las generaciones entre 2009 y 2015.

El anunció se dió tras meses de rumores sobre el desarrollo del reboot de la serie. Se conoce que esta nueva entrega de Glee llega de la mano de 20th Television, será producida por Ryan Murphy y contará con guiones escritos por varios de sus creadores originales.

Lea Michele regresará como Rachel Berry

De acuerdo con información revelada por revista Variety, Lea Michele volverá a interpretar a su Rachel Berry.

La actriz ya había expresado en el pasado su entusiasmo por retomar el universo musical, asegurando que el show de televisión guardaba un lugar muy especial en su corazón.

Además, se conoce que la producción mantiene conversaciones con cerca de diez integrantes del elenco original para definir su participación en esta nueva etapa.

¿Cómo se abordará la ausencia de los actores fallecidos?

El reto más grande de la producción es manejar la ausencia de tres actores clave del elenco original que fallecieron posterior a la cancelación del programa.

Cory Monteith (Finn Hudson), Naya Rivera (Santana López) y Mark Salling (Puck Puckerman), son las grandes aucencias.

La muerte de Monteith fue abordada durante la quinta temporada con un emotivo tributo, pero los personajes de Rivera y Salling permanecían con vida al finalizar el show en 2015.

Por el momento, Disney, Hulu y los productores no han revelado si la nueva trama incluirá homenajes o decisiones narrativas para explicar la partida de estos recordados personajes.