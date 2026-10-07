¿Qué pasará con HBO Max y SkyShowtime tras la fusión de Warner Bros y Paramount?

HBO Max y Paramount+ son las plataformas que quedarán bajo la estructura empresarial de Skydance.

Hollywood está cambiando. Tras meses de negociaciones, batallas judiciales y recriminaciones políticas, se ha cerrado uno de los mayores capítulos empresariales de la historia del entretenimiento: dos de los estudios centenarios del cine se fusionan haciendo más pequeña la industria.

Warner Discovery, fundado en 1923, y Paramount Skydance, de 1912, (y que ya venían de sus propias uniones) serán una única compañía en manos del magnate David Ellison y la marca Skydance.

En plena época de reducción del mercado, esto supone una transformación para los creativos, las series y películas y también para el cliente que ve sus obras en casa. ¿Qué significa este giro para HBO Max y SkyShowtime, así como para el resto de la industria televisiva?

Los caminos del streaming tendrán que reasfaltarse. Pero esto no es novedad para HBO Max.

El servicio, que llegó justo hace 10 años como HBO España, ha sobrevivido a la desintegración de la matriz AT&T, a la venta a Discovery y a múltiples cambios de nombre: a HBO Max primero, reduciéndose a Max después y de vuelta a HBO Max.

Ahora, curiosamente, es la mejor situada para sobrevivir un día más gracias a su marca reconocible y propuestas de calidad. De hecho, Casey Bloys, consejero delegado que lleva con HBO desde que solo era un canal de cable hace 22 años, será el nuevo encargado del streaming íntegro de Skydance, uniendo el canal HBO, Max como plataforma y Paramount+.

HBO mantiene la confianza de la nueva jefatura no solo por su eterno contenido de calidad, sino por haber logrado diversificarse en la era de la multiplicación del streaming con propuestas como The Pitt o Hacks, y también por abrazar las franquicias, algo en lo que Ellison ha repetido que quiere poner los esfuerzos.

Harry Potter, el universo DC, Juego de tronos, las series de The Big Bang Theory, Dune, It… son marcas muy importantes para el nuevo conglomerado.

En Estados Unidos, esto hará que se mantengan, al menos temporalmente, tanto la marca HBO Max como Paramount+, aunque ahora se venderán en paquete y compartirán contenido, como con Disney+ y Hulu, las plataformas de Walt Disney.

“HBO y Paramount+ tienen dos de las clientelas más divergentes y muchas veces ni se cruzan. Eso me dicen de las series de Taylor Sheridan y de HBO, pero la gente que ve HBO suele disfrutar la televisión, y eso no significa solo HBO”, defendía Bloys esta semana.

Además, ambos estudios seguirán vendiendo series y películas a competidoras para sumar ingresos y que su ficción se vea en plataformas más populares como Netflix.

Suyas son Reacher, Ted Lasso, Colegio Abbott y Terapia sin filtros. También se espera que la gratuita Pluto TV, también a cargo de Bloys, siga como hasta ahora.

Más difícil será el reto en la veintena de países en los que, como en España, Paramount opera con el membrete SkyShowtime, que en realidad es una plataforma conjunta entre NBCUniversal, Sky y el estudio más antiguo de Hollywood.

Esta colaboración deja de tener sentido al unirse a Warner, pero además ha trascendido que su cúpula está contemplando su cierre o venta (quizás incluso a la propia Universal, que ya gestionó en España la clausurada Sky).

No hay todavía ninguna decisión definitiva para el servicio que ha estrenado en España las producciones de Yellowstone, Dexter o Star Trek, así como lanzamientos locales como Bosé y El homenaje, aunque su futuro no parece halagüeño.

Las originales españolas de HBO, a su vez, llevan meses bajo la supervisión de Casey Bloys y, tras el fichaje de Guillermo Farré desde Movistar Plus, tienen varios proyectos en marcha, otra buena promesa para su futuro.

La segunda temporada de Furia será, de hecho, uno de los primeros estrenos bajo la nueva directiva, a lo que seguirá Infamia en noviembre y la serie sobre el misterio de Tor, escrita por Eduard Solá y con los Javis y Carles Porta en la producción.

Pese a la fusión, el streaming no será un reto sencillo para la nueva empresa, dado que hasta ahora se les ha resistido el liderazgo, como denotan los escasos números de audiencia disponibles.

En julio de 2026, las plataformas de Paramount (Paramount+ y PlutoTV) solo se llevaban el 2,2% de la tarta de espectadores de EE.UU., mientras que las de Warner (HBO Max y Discovery) se conformaban con un minúsculo 1,4%, según Nielsen.

En las audiencias semanales, también publicadas por la consultora, aparecen éxitos como The Pitt, La casa del dragón o las series de Taylor Sheridan, pero al sumar ambas empresas, y sin siquiera eliminar los espectadores duplicados, solo alcanzarían un 3,6% del mercado televisivo, a distancia de Amazon Prime Video (4,2%), Disney (4,7%), Netflix (7,8%) y la todopoderosa Youtube (14,2%).

Y en el resto del mundo sus servicios tienen todavía menos alcance.

Según los registros de GfK DAM en junio, HBO Max es la sexta plataforma digital en España, con más de cuatro millones de usuarios, a la par que Atresplayer, mientras que SkyShowtime no suele aparecer en estos estudios locales por tener un alcance demasiado bajo.

La nueva empresa tendrá que saber gestionar también la cartera acumulada de canales temáticos bajo su marca, que, pese a ser un negocio en declive, sigue portando muchas aristas empresariales.

Warner Discovery mantiene en España los canales Warner TV, TCM, DMax, Discovery y Eurosport, mientras que Paramount aporta Comedy Central, MTV, Nick y Nick Jr., tras el cierre durante la anterior fusión de Paramount Network y varias sintonías secundarias de MTV.

Ahora todos quedan bajo el paraguas de Skydance, aunque, al haber apagado ya en nuestro país Cartoon Network, no existen demasiadas duplicidades (que sí se suceden en la distribución cinematográfica por todo el mundo).

Entre este grupo, Warner TV fue el canal temático de pago más visto en España la pasada temporada (quinto en el ránking general), con un 0,3% de alcance, seguido de Eurosport con un 0,1%, según el balance de audiencias de Barlovento.

En total, las temáticas supusieron el 11,3% de la audiencia.

La bronca por CNN

Otro de los grandes protagonistas en EE.UU. tras esta unión es CNN, canal temático que en Europa no es tan relevante.

La señal de noticias lleva años herida de muerte en audiencias y sin un rumbo claro (Netflix ni siquiera contemplaba la compra de los canales de cable cuando hizo su oferta a Paramount), pero, aun así, se ha convertido en un controvertido as en el centro del debate político.

Desde que David Ellison llegó a Paramount, ha impuesto una línea más cercana al presidente Donald Trump e Israel que se ha hecho notar entre los equipos de la división de noticias CBS News.

Ahora el temor es que eso se extienda a CNN, al que Trump dejó recientemente fuera del grupo de periodistas acreditados en la Casa Blanca.

Ellison se ha visto obligado judicialmente a crear un organismo de control que vele por su parcialidad, pero el devenir de la icónica marca informativa es una de las grandes cuestiones de este nuevo tiempo de dudas creativas y empresariales.

De momento, desde este martes los guionistas y creadores tendrán un comprador menos al que vender sus ideas, antes incluso de entrar en una época de despidos esperados tras la promesa de ahorrar 6 000 millones de dólares.

Contenido publicado el 6 de octubre de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA