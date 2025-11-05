Hora, dónde escuchar...; esto se sabe de la nueva canción de Bizarrap con Daddy Yankee

Bizarrap y Daddy Yankee unen su talento por primera vez en la esperada “BZRP Music Session #0/66”, una colaboración que genera espectativa.

El estreno mundial está programado para este miércoles 5 de noviembre de 2025, a las 19:00 (hora de Ecuador), a través del canal oficial de YouTube de Bizarrap.

Será el primer lanzamiento del productor argentino en 2025 y también el regreso musical del ícono del reguetón, Daddy Yankee, quien había anunciado su retiro de los escenarios el año pasado.

El anuncio tomó por sorpresa a millones de fanáticos. El martes 4 de noviembre, Bizarrap publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a Daddy Yankee, ambos en el icónico estudio del productor en Buenos Aires, con el mensaje: 'BZRP Music Session #0/66. Mañana'.

La publicación acumuló millones de 'me gusta' y comentarios en cuestión de horas, con los seguidores especulando sobre el sonido que traerá esta inesperada fusión entre Big Boss y Bizarrap.

Para Daddy Yankee, el lanzamiento llega en un momento personal decisivo. En sus más recientes entrevistas ha hablado de una renovación personal tras su divorcio y de su deseo de seguir haciendo música.