'Gasolina', 'Despacito' y 'Safaera' están entre los mejores temas del siglo por Rolling Stone

Los éxitos 'Safaera', de Bad Bunny; 'Gasolina', de Daddy Yankee (DY), y 'Despacito', de Luis Fonsi, alcanzaron un lugar entre las 250 mejores canciones del siglo XXI que clasifica la revista Rolling Stone.

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny figura en el undécimo puesto con 'Safaera' (2020), junto a sus compatriotas Ñengo Flow y Jowell & Randy. Con ese tema se consolidó "como el máximo innovador de la música latina", describió la revista.

"Aquí, con un blunt en la mano, Bad Bunny da la bienvenida a una nueva generación musical hambrienta de fiesta con una hazaña artística que recorre décadas de referencias", añadió.

La publicación describe al clásico 'Gasolina' (2004) de Daddy Yankee, ubicado en el puesto número 14, como una "tormenta de reguetón" que revolucionó la música urbana con una producción histórica de Luny Tunes y una línea vocal "rápida y furiosa".

"Como muchos himnos clásicos surgidos del underground, 'Gasolina' trataba de ser joven y de bailar hasta que el cuerpo no pudiera más", señaló la revista sobre una de las canciones más bailadas en todas las fiestas.

Bad Bunny fue escogido por la revista Billboard como el mejor artista latino del siglo XXI

El tema fue el punto de inflexión que llevó al reguetón desde las calles de Puerto Rico hasta los principales escenarios del mundo, convirtiéndose en la primera canción del género nominada al Latin Grammy a Grabación del Año y, en 2023, en una de las pocas canciones en español incorporadas a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su relevancia cultural e histórica.

"Comparado con el éxito descomunal de 'Despacito' (2017), la explosión de la música latina de finales de los 90 parece un espejismo pasajero", describió Rolling Stone sobre el éxito de Luis Fonsi y su compatriota DY, así como el remix "de alto perfil" junto al canadiense Justin Bieber.

Con ello, ambos artistas se convirtieron en los únicos artistas latinos dentro del top 50 de Rolling Stone, encabezado por 'Get Ur Freak On', de la rapera estadounidense Missy Elliot, himno del año 2001 que la publicación considera el punto de partida de una nueva era musical.

Situado en la posición 134 de la lista, el tema demostró "la precisión quirúrgica con la que Puerto Rico sabe sacudir la corriente principal del pop".

"Es en realidad una canción modesta, de ambición creativa limitada, y aun así se convirtió en un fenómeno cultural gigantesco, que consolidó el argumento de que la música latina es el antídoto perfecto para la larga lista de males del siglo XXI', declaró la publicación.

Con más de 8 800 millones de reproducciones en YouTube, 'Despacito' continúa siendo el videoclip musical más visto en la historia de la plataforma, un fenómeno que marcó la apertura definitiva del mercado anglosajón a la música latina.