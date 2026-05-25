Kevin Lazo: niño de Ecuador sueña tocar con Shakira en el Mundial 2026

Kevin Lazo tiene 11 años y busca acompañar a Shakira en su presentación en el Mundial 2026.

'Dai Dai' ya es el tema mundialista que retumba con la voz de Shakira en el mundo. El pequeño ecuatoriano Kevin Lazo se unió a esta tendencia y busca participar junto a la barranquillera tocando la batería.

"Hola Shakira, he visto que has invitado a muchos niños a bailar contigo en la final del Mundial. Te cuento que no soy tan bueno bailando, pero me encantaría que me invites a tocar tu canción en batería", dice Kevin en un video publicado en redes sociales el domingo 24 de mayo de 2026.

¡Puro talento ecuatoriano! Vistiendo la camiseta de La Tri, Kevin se presentó en un corto clip tocando 'Dai Dai' con su batería.

Enseguida, los comentarios de apoyo se multiplicaron en esta publicación. Miles de personas etiquetaron allí a Shakira para ayudar al pequeño a llegar a la final del Mundial 2026 junto a la barranquillera.

Lazo tiene solo 11 años y toca varios instrumentos musicales. "Desde pequeño me encanta hacer ruido, pero con ritmo", dice en la descripción de su cuenta de Instagram.

"He estado viendo creaciones increíbles de la canción 'Dai Dai' para la Copa del Mundo y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la final", dijo Shakira cuando se estrenó su tema oficial.

Los primeros invitados oficiales para bailar 'Dai Dai' fueron los Triplets Ghetto Kids, de Uganda.