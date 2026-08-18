Así puedes inscribirte a la Universidad del Perreo anunciada por Wisin

Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo.

El cantante puertorriqueño, Wisin, anunció el martes 18 de agosto de 2026 la creación de la Universidad del Perreo (UDP).

En medio del revuelo en redes sociales, anunció el proyecto que busca llevar el reguetón de las pistas de baile a un espacio dedicado a estudiar su historia, cultura y evolución.

La iniciativa tiene su sede principal prevista en Cayey, Puerto Rico, y nace después de más de tres décadas de trayectoria de Wisin dentro de la música urbana.

El artista explicó que busca contribuir a preservar el legado de un movimiento que pasó de las calles a convertirse en un fenómeno mundial.

La Universidad del Perreo inició la cuenta regresiva para su apertura. Captura de Pantalla

¿Cómo matricularse en la Universidad del Perreo?

Por ahora, la UDP tiene habilitado un proceso de preadmisión.

Es decir, los interesados pueden dejar sus datos para manifestar su interés, pero la matrícula formal, los programas académicos y las fechas de inicio de clases todavía no han sido anunciados.

Según la información publicada sobre el proyecto, la página de la universidad mantiene una cuenta regresiva de 15 días antes de su inauguración.

Así puede acceder al proceso de preadmisión:

Ingrese a la página oficial de la Universidad del Perreo.

Busque la opción de preadmisión .

. Complete el formulario con sus nombres y apellidos.

con sus nombres y apellidos. Registre un correo electrónico .

. Añada un número telefónico.

telefónico. Envíe sus datos y espere la información que la organización entregue posteriormente sobre el proceso de admisión.

¿Qué se va a estudiar?

La Universidad del Perreo no cuenta con una malla curricular, pero sí adelanta que el programa permitirá intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.

Además, en su página web oficial se anuncian como parte del programa las cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow.