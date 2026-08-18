Karol G recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno concierto en California

Karol G recibe inesperada propuesta de matrimonio de un fan de 56 años en su concierto en California

Durante la última fecha de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” en el SoFi Stadium de Inglewood, California, un seguidor estadounidense llamó la atención de Karol G desde las gradas.

El hombre, de 56 años, llevaba una camiseta con un mensaje en el que se presentaba como “soltero y disponible” y le hacía una propuesta directa de matrimonio.

El mensaje fue suficiente para que la cantante reparara en él y reaccionara ante la ocurrencia.

El momento quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los seguidores de la artista compartieron la escena ocurrida durante el espectáculo.

56-year old fan asks Karol G to marry him at her concert 😂



🎥:danielasalazarrrr pic.twitter.com/7yqBeJ2J9P — Complex (@Complex) August 17, 2026

Un momento viral durante el show

La propuesta ocurrió mientras el estadio se encontraba lleno para la presentación de la cantante colombiana.

La particular forma en que el fan decidió declarar sus intenciones convirtió el momento en uno de los episodios más comentados de esta presentación de la gira.

Según información publicada por Hola, la propuesta también coincide con declaraciones que Karol G ha realizado anteriormente sobre la importancia que le da al momento en que una persona decide pedir matrimonio.

Para la artista, el valor de la propuesta no estaría necesariamente relacionado con el precio del anillo.

¿Qué ha dicho Karol G sobre una propuesta de matrimonio?

En entrevistas anteriores, Karol G ha señalado que para ella lo importante es que la propuesta sea especial, única y creativa.

Bajo esa perspectiva, la escena protagonizada por el fan frente a miles de espectadores cumplió con una de las condiciones que la cantante ha mencionado cuando ha hablado sobre el compromiso.

El episodio terminó convirtiéndose en una anécdota de la gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, mientras los videos del fan y la reacción de Karol G continúan circulando entre sus seguidores.