Neuronautas: la app educativa ecuatoriana seleccionada entre las mejores de Iberoamérica

Un grupo de desarrolladores ecuatorianos creó una app para que los niños jueguen en línea.

Una aplicación educativa desarrollada íntegramente en Ecuador busca convertir el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla en una oportunidad de aprendizaje. Se trata de Neuronautas, una plataforma gratuita dirigida a menores de entre 3 y 10 años, que combina videojuegos, historias interactivas y retos educativos.

El proyecto fue creado por un equipo de nueve profesionales de ILVEM Ecuador, después de tres años de investigación, diseño y desarrollo. La aplicación ya está disponible para dispositivos Android y iOS y, según sus desarrolladores, cerca de 200 niños la han utilizado durante su etapa inicial.

Una aplicación creada en Ecuador

Según sus creadores, Neuronautas nació como una propuesta para utilizar la tecnología con fines educativos y, durante su desarrollo, el equipo decidió concentrar el proyecto en la primera infancia, una etapa considerada clave para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.

Diseñadores, artistas, programadores y especialistas en experiencia de usuario participaron en la creación de la plataforma. Los personajes, escenarios, ilustraciones, animaciones, historias y mecánicas de los juegos fueron desarrollados en Ecuador.

La aplicación está organizada alrededor de cuatro áreas: desarrollo académico, social, personal y cultural. La propuesta busca combinar contenidos relacionados con conocimientos escolares con actividades orientadas al desarrollo emocional, los hábitos y la valoración de la cultura latinoamericana.

Cerca de 100 juegos educativos

Actualmente, Neuronautas cuenta con aproximadamente 100 microjuegos educativos. El contenido se amplía de forma periódica, con alrededor de 10 nuevos juegos incorporados cada mes.

La experiencia está protagonizada por cinco personajes: Ame, Max, Mari, Robi y Leo, quienes están acompañados por Neuri, una guía robótica que orienta a los usuarios durante los diferentes desafíos.

El objetivo es que los niños puedan utilizar la aplicación como una alternativa frente al consumo de contenido digital que no necesariamente tiene un propósito educativo.

Ecuador estará en un festival internacional

El proyecto también obtuvo un reconocimiento fuera del país. Neuronautas fue seleccionada para participar en el XV Festival Internacional Ojo de Pescado, dedicado a contenidos audiovisuales, culturales y educativos para niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la información proporcionada por sus desarrolladores, la convocatoria recibió más de 300 postulaciones internacionales y únicamente cinco proyectos fueron seleccionados en la categoría Empresas Desarrolladoras.

La lista incluye cuatro iniciativas de Chile y una de Ecuador, representada por ILVEM.

La delegación ecuatoriana participará en las actividades del festival previstas para el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2026.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y está dirigida a niños de 3 a 10 años, con contenidos que buscan combinar entretenimiento y aprendizaje.