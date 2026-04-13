Jamie Campbell Bower, Vecna de Stranger Things, vendrá a Ecuador

Un invitado de lujo para los fans de la Comic Con en Ecuador

La Comic Con Ecuador confirmó la presencia de Jamie Campbell Bower, actor británico que ha ganado fama mundial por interpretar a Vecna en la serie Stranger Things.

Su participación marca uno de los anuncios más esperados para esta edición especial, que celebra una década del evento en el país.

Un actor con varios personajes icónicos

Además de su papel como Vecna, Bower ha participado en grandes producciones como Grindelwald en Harry Potter, Jace Wayland en The Mortal Instruments y Caius en Crepúsculo.

Esto lo convierte en uno de los invitados más atractivos para los seguidores de la fantasía, el cine y las series.

Fechas y lugar del evento

La Comic Con Ecuador 2026 se realizará el 28, 29 y 30 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

El anuncio se hizo a través de redes sociales, donde rápidamente generó expectativa entre los fanáticos.

Una década de cultura pop en Ecuador

Este evento se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de cultura pop en el país.

En sus ediciones anteriores ha reunido a miles de asistentes, con actividades como cosplay, firmas de autógrafos, shows en vivo y stands temáticos. Expectativa por más sorpresas

Aunque ya se confirmó este invitado internacional, los organizadores aún no han revelado la lista completa de artistas y actividades.

Los seguidores esperan que, por tratarse del aniversario número 10, el evento llegue con más sorpresas.

¿Habrá edición en otra ciudad?

En 2025, la Comic Con también tuvo una edición en Cuenca, lo que abrió la puerta a nuevas sedes.

Por ahora, solo se ha confirmado el evento en Guayaquil, pero los fans se mantienen atentos a posibles anuncios en los próximos meses.