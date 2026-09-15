Jesse Huerta anuncia su salida de Jesse & Joy: el dúo mexicano cambiará después de noviembre

Jesse Huerta anuncia su salida temporal de Jesse & Joy: El dúo cambiará tras su gira

Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy, anunció que se tomará un tiempo para estar con su familia y cuidar de sí mismo.

El músico cumplirá con los compromisos del dúo hasta el 17 de noviembre, cuando termine la gira en Londres.

Jesse Huerta dejará el proyecto después de la gira

El músico, compositor, productor e instrumentista comunicó a través de sus redes sociales que tomó una decisión personal y que se retirará temporalmente del proyecto que comparte con su hermana.

Jesse explicó que necesita un tiempo para estar con su familia, cuidarse y tomar el respiro que considera necesario.

Huerta señaló que, por responsabilidad con sus compromisos profesionales, cumplirá todas las fechas anunciadas hasta el 17 de noviembre, cuando está previsto el último concierto de la gira en Londres, Inglaterra.

Hasta el momento, Joy Huerta no se ha pronunciado públicamente sobre el anuncio de su hermano.

Jesse & Joy nació hace más de dos décadas

Jesse & Joy es un dúo de música pop formado por los hermanos Huerta, nacidos en Ciudad de México. Los dos comenzaron a componer juntos en 2000, cuando Jesse tenía 18 años y Joy 15.

Uno de los momentos que marcó el inicio de su carrera ocurrió en 2005, cuando interpretaron por primera vez Espacio sideral en un concierto en el Zócalo de Ciudad de México ante unas 100 000 personas, durante un evento del Teletón.

Un año después, la canción fue lanzada oficialmente como sencillo y se convirtió en uno de los temas más reconocidos de la agrupación.

El mensaje de Jesse para su hermana

En su publicación, Jesse también dedicó unas palabras a Joy Huerta y recordó los años que han compartido sobre los escenarios.

Le agradeció por permitirle acompañar su voz con sus manos, sus canciones, melodías y su propia voz.

A sus seguidores, el músico les agradeció por cada concierto, las canciones compartidas y los mensajes recibidos durante la trayectoria del dúo.

También reconoció que el público les permitió formar parte de distintos momentos de sus vidas.

El anuncio generó mensajes de apoyo, cariño y nostalgia entre sus seguidores. Aunque los comentarios de la publicación en la que Jesse comunicó su decisión están restringidos, otras publicaciones recientes del músico acumulan mensajes de usuarios que expresan su respaldo y esperan volver a verlo sobre los escenarios.