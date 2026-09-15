Tres accidentes de tránsito dejan personas heridas en la av. Occidental, en el norte de Quito

Un siniestro de tránsito deja personas heridas tras el vuelo de un vehículo en el sector de Miraflores la noche de este martes 15 de septiembre de 2026.

Tres accidentes de tránsito se registraron en el norte de la capital, sobre la avenida Mariscal Sucre, en el norte de Quito.

Accidente en Miraflores

Un vehículo se volcó la noche de este martes 15 de septiembre de 2026 en el sector de Miraflores, en el centro norte de Quito.

El siniestro de tránsito ocurrió en la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Universitaria.

La alerta fue recibida a través de la línea única de emergencias ECU 911 a las 21:11.

Según la AMT, un vehículo que estaba circulando sobre la avenida Mariscal Sucre perdió el carril de circulación y se estrelló contra un grupo de motorizados.

Ocurrió en el sentido norte-sur. El conductor del automotor fue trasladado a casa de salud, mientras que los dos motociclistas afectados fueron atendidos por personal de salud.

Otro accidente a la altura de la ANT

Asimismo, las autoridades de tránsito reportaron que se registró otro siniestro a la altura de la Agencia Nacional de Trásnito, en la Av. Mariscal Sucre, en el sector de San Carlos.

El accidente sucedió cerca de unos condominios . Se desconoce si hay personas heridas.

Accidente en Rumihurco deja heridos

Otro siniestro de tránsito se registró en el sector de Rumihurco, al norte de la capital.

El incidente ocurrió a las 21:25 en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Gonzalo Gallo.

De acuerdo con el informe oficial, el hecho correspondió a un choque lateral angular.

Vehículo se chocó contra puestos de comidas en el sector de Rumihuro, en el norte de Quito. AMT

Agentes de la AMT acudieron al sitio para tomar procedimiento, mientras personal del SIAT y ambulancias asistieron la emergencia.

Las autoridades confirmaron que el impacto dejó personas heridas y daños a la propiedad pública.

Los automóviles involucrados fueron ingresados a los patios de retención vehicular mientras se determinan las responsabilidades del hecho.