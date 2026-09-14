Sydney Sweeney responde a críticas de campeonas olímpicas por campaña polémica

Sydney Sweeney protagonizó una campaña publicitaria que superó los 37 millones de reproducciones y desató críticas de varias campeonas.

Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de la conversación después de protagonizar una campaña publicitaria en la que aparece desnuda o con poca ropa mientras posa con implementos de diferentes deportes.

Las imágenes acumularon millones de reproducciones, pero también provocaron fuertes críticas de atletas y campeonas olímpicas que cuestionaron la representación de las mujeres en el deporte.

Una campaña que alcanzó millones de vistas

En las fotografías y videos, la protagonista de Euphoria aparece con balones de fútbol americano, una raqueta de tenis, un bate de béisbol y otros implementos deportivos utilizados para cubrir estratégicamente su cuerpo.

Uno de los videos publicados en Instagram alcanzó 37 millones de reproducciones en apenas cuatro días, mientras que otra publicación de Sweeney superó el millón de “me gusta”. Sin embargo, el alcance también multiplicó las críticas.

Campeonas olímpicas cuestionaron la campaña

Una de las voces más fuertes fue la de Ariarne Titmus, nadadora australiana y ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas.

"No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad"

Ariarne Titmus, exnadadora de Australia

Titmus aseguró además que la campaña representa “una bofetada” para las mujeres que han dedicado su vida al deporte y recordó que este también representa trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia y unidad.

La surfista australiana Felicity Palmateer también cuestionó las imágenes y consideró que el contenido puede afectar la forma en que niñas y jóvenes perciben el deporte femenino.

“Queremos ser valoradas por lo que podemos hacer, no por cómo nos vemos”. Felicity Palmateer, surfista australiana.

Palmateer calificó la campaña como “hipersexualizada” y aseguró que resulta especialmente dañina para las jóvenes que buscan abrirse camino en el deporte.

Otras deportistas se sumaron a la conversación. La nadadora olímpica Lani Pallister publicó un video de sus entrenamientos, competencias y medallas acompañado de la frase: “Esto es lo que parece el deporte”. La boxeadora Skye Nicolson y otras atletas compartieron contenidos similares.

¿Cómo respondió Sydney Sweeney?

Sweeney no publicó una respuesta directa a cada una de las críticas. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2026 compartió en sus historias de Instagram fotografías de reconocidas figuras del deporte que anteriormente habían posado desnudas para el especial Body Issue de ESPN.

Entre ellas aparecieron Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe y Caroline Wozniacki, además de deportistas hombres como Rob Gronkowski y Jason Kelce.

La actriz no explicó expresamente por qué compartió esas imágenes, por lo que varios medios interpretaron la publicación como una respuesta indirecta a quienes cuestionaban su campaña.

Antes de la controversia, Sweeney había descrito el concepto de la campaña como “una idea divertida”, basada en el deporte y el humor.