Quinta Brunson protagonizará la nueva versión de live action de Betty Boop

Betty Boop volverá a la pantalla grande, pero ahora en un live action que buscará darle un enfoque moderno a uno de los personajes más icónicos del cine.

La película contará el origen del personaje y el impacto cultural que este ha tenido desde su creación. La encargada de darle vida al personaje es la actriz y productora Quinta Brunson.

Por otro lado, la película intentará explorar la relación entre el animador Max Fleischer y su personaje más exitoso, mientras este enfrenta las presiones de la industria del entretenimiento.

La cinta llega en un momento clave en la carrera de Brunson, quien alcanzó fama internacional gracias a la serie Abbott Elementary, en la que da vida a Janine Teagues.

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Esta adaptación buscará acercar a Betty Boop a las nuevas generaciones, haciendo algo similar a lo que se hizo con Barbie, que reinventó un personaje clásico dándole una mirada actual y contemporánea.

Betty Boop fue una de las primeras superestrellas femeninas de la animación y apareció en aproximadamente más de 100 cortometrajes durante los años 30.

A pesar de su gran popularidad, el personaje no logra protagonizar una película para el cine desde hace casi un siglo. Hasta el momento, el proyecto aún no tiene fecha oficial de estreno.

Por otra parte, Brunson comentó que aún hay muchas historias por contar sobre Betty y describió la producción como “refrescante, revolucionaria y atemporal”.