Juan Carlos Salazar, el ecuatoriano que maquilló en el Victoria's Secret Fashion Show 2026

Juan Carlos Salazar, maquillador ecuatoriano oriundo de Ibarra, participó en el Victoria's Secret Fashion Show 2026 como parte del equipo de Pat McGrath.

De Ibarra al Victoria's Secret Fashion Show 2026. El maquillador ecuatoriano Juan Carlos Salazar participó en el desfile como parte del equipo de la reconocida artista británica Pat McGrath, con quien trabaja desde 2017.

En una entrevista con Teleamazonas, realizada el lunes 19 de octubre de 2026, Salazar contó que estuvo a cargo del maquillaje de tres modelos: la colombiana Honey Ordóñez, Luna Yohannan, de ascendencia india y dominicana, y Andreina Martínez Founier, exrepresentante de República Dominicana en Miss Universo.

"No es fácil llegar a este tipo de eventos." Juan Carlos Salazar, maquillador profesional.

El desafío de maquillar a tres modelos

La preparación del desfile comenzó alrededor de las 06:00 o 07:00, varias horas antes de la salida de las modelos a la pasarela. El equipo debía preparar a más de 60 participantes con una propuesta de maquillaje centrada en una piel luminosa, natural y duradera.

Uno de los mayores retos llegó con Andreína, cuya preparación se retrasó por inconvenientes con el cabello.

"Con ella tuve que hacer el maquillaje en 25 min, porque no tuvimos más tiempo." Juan Carlos Salazar, maquillador profesional.

También recordó la conexión que tuvo con Luna, con quien compartió un momento emotivo durante la preparación del desfile.

Juan Carlos Salazar maquilló a tres modelos durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Cortesía. Juan Carlos Salazar maquilló a tres modelos durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Cortesía. Juan Carlos Salazar maquilló a tres modelos durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Cortesía.

Una trayectoria junto a grandes figuras de la moda

Salazar es maquillador profesional multimedia desde 2004 y cuenta con una trayectoria internacional en las semanas de la moda de Nueva York, París, Milán y Londres.

Ha trabajado para reconocidas casas de moda como Dior, Prada, Versace y Louis Vuitton, además de participar en producciones de cine, televisión, ópera y campañas publicitarias internacionales.

Entre sus experiencias destaca haber maquillado a Kendall Jenner en Vogue World. También ha colaborado con figuras como Iman, la ex musa del diseñador Gianni Versace y con la reconocida maquilladora Pat McGrath, a quien conoció personalmente en Nueva York en 2015.

El maquillador ecuatoriano Juan Carlos Salazar también ha trabajado con celebridades internacionales como Kendall Jenner, a quien maquilló para Vogue World. Cortesía.

"Ha sido como pasar un posgrado en maquillaje, estar en el equipo de Pat McGrath." Juan Carlos Salazar, maquillador profesional.

De doble nacionalidad ecuatoriana y belga, Salazar habla español, francés e inglés. Además, fue director artístico y profesor principal de Make Up For Ever Academy en Bruselas, París y Nueva York.

Su mensaje para los maquilladores ecuatorianos

Además de su trabajo internacional, Salazar desarrolla programas de formación en Ecuador y otros países. Tiene previsto regresar a territorio ecuatoriano a finales de octubre para impartir nuevas capacitaciones durante noviembre de 2026.

"El talento está en el Ecuador. O sea, hay personas muy, muy, muy capaces y talentosas." Juan Carlos Salazar, maquillador profesional.

Para el maquillador, la formación constante es fundamental para crecer profesionalmente, independientemente del lugar donde se desarrolle una carrera.

"Todos sí podemos llegar a un tipo de excelencia, aunque no salgamos del país." Juan Carlos Salazar, maquillador profesional.