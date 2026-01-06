Se viraliza video de jugadores del Mallorca vestidos como Maduro durante su traslado a EE.UU.

La captura de Nicolás Maduro por las tropas de élite Delta Force de Estados Unidos en Caracas ha trascendido el plano político y usuarios de redes han viralizado videos, memes y fotos del líder venezolano durante su traslado a suelo de EE.UU..

La imagen difundida por Donald Trump y la Casa Blanca, donde se ve a Maduro con un chándal gris de Nike llamó la atención de internautas por un modelo que ha sido utilizado recientemente por los jugadores del RCD Mallorca a su llegada al partido ante el Girona.

Tras la detención de Maduro el pasado sábado 3, los jugadores del Mallorca llegaron al estadio de Son Moix para disputar su partido frente al Girona, a su llegada, los futbolistas vestían el mismo chándal gris de Nike que Maduro llevaba en la imagen difundida por las autoridades estadounidenses.

El club compartió el video habitual de los jugadores entrando al estadio, donde se observa que la indumentaria es la misma, aunque personalizada con el escudo del club en el pecho.

En redes sociales, usuarios de diferentes plataformas comentaron y compartieron tanto el video del Mallorca como la imagen de Maduro, y aunque no es exactamente igual, guarda un gran parecido.

El chándal que vestía Maduro no tiene el escudo del Mallorca en la parte derecha del pecho, pero sí comparte el color gris, la forma, las cremalleras, los detalles en negro y la marca.

Estas características coincidieron en ambos casos y fueron las que detonaron una ola de comentarios en redes y memes al respecto.

La prenda se agotó en la web de Nike

La situación ha llamado tanto la atención que la prenda se agotó rápidamente en la página web de Nike.

El interés por el chándal gris se extendió por varios países y ha generado un aumento en la demanda, por lo que se estima que las existencias que quedan podrían agotarse en breve.