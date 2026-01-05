Venezuela: tensión en el Palacio de Miraflores por disparos y un sobrevuelo de drones

Tensión en el Palacio de Miraflores por sonido de disparos este lunes 5 de enero del 2025

Este lunes 5 de enero del 2026 habitantes de Caracas, en Venezuela, reportaron sonidos de disparos en el centro de la capital. En redes sociales circularon videos de drones sobrevolando la zona. Esta situación se registró en los alrededores del Palacio de Miraflores y el Palacio Blanco, sedes de Gobierno venezolano.

Hasta el momento se desconocen las causas de los disparos. Al parecer, varios drones habrían sobrevolado sobre el Palacio lo que provocó tal respuesta de disparos que provocó pánico entre los habitantes de la capital venezolana.

Hay tensión porque los ministerios y sedes gubernamentales que se encuentran en el punto de los enfrentamientos (centro de Caracas) están en la zona de tensión. Los negocios y espacios aledaños a la zona del intercambio de disparos fueron cerrados de emergencia, dejando incluso a clientes y habitantes de la zona encerrados en estos puntos mientras la situación mejora.

También se difundieron videos de tanques de guerra en las calles aledañas. Todavía no se ha conocido una versión oficial sobre los hechos.