Karol G encenderá con su música la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025; ¿cuándo?

La colombiana Karol G conquistará otro escenario internacional con su presentación en el desfile de Victoria´s Secret

La ‘Bichota’ compartirá escenario con las angelitas de Victoria’s Secret. La cantante colombiana Karol G pondrá su talento musical sobre la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos de moda más esperados del año.

La marca estadounidense hizo el anuncio oficial este miércoles 8 de octubre de 2025 a través de su cuenta de Instagram. La artista será la encargada de poner ritmo y energía latina en la icónica pasarela.

“Dijimos que este año iríamos a lo grande, y lo decíamos en serio”, escribió la firma junto a una imagen de Karol G. En la publicación agregaron: “Karol G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria’s Secret”.

Con este show, Karol G continúa ampliando su presencia en la escena internacional. Por ejemplo, compartió escenario con artistas globales en el concierto en el Vaticano, sábado 13 de septiembre del 2025.

Ella también encabeza el cartel oficial del festival estadounidense Coachella 2026, que se desarrollará en abril del próximo año, en California.

Su participación marca la primera vez que una estrella latina del género urbano participará en el espectáculo musical de Victoria’s Secret, un evento conocido por fusionar moda y la música en vivo.

Detalles del show de moda

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se celebrará el miércoles 15 de octubre en Nueva York, a las 19:00 (18:00 en Ecuador).

Será transmitido por Prime Video, Amazon Live y los canales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, TikTok e Instagram.

El evento de este año se realizará tras el exitoso regreso de la marca con un desfile que se realizó en 2024, luego de seis años de ausencia.

En el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York desfilaron supermodelos como Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Grace Elizabeth. Incluso hizo su aparación la icónica modelo Tayra Banks.